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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد: أمطار رعدية ومتفرقة

الأرصاد: أمطار رعدية ومتفرقة

المؤتمرنت -
الأرصاد: أمطار رعدية ومتفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية ومتفقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات لحج، والضالع، وتعز، وإب، وريمة، وذمار، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.

وقد تهطل أمطار متفرقة على مرتفعات أبين، وشبوة وحضرموت، وأرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وتدني الرؤية الافقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب وتشكل الضباب، ونصح باتباع إجراءات السلامة.








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