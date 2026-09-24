المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,928

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس ، الى 73,928 شهيدًا و 175,030 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه ، و35 إصابة.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,408، وإجمالي الإصابات 4,916 وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 834.



وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

