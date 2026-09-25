المؤتمرنت -

لبوزة يهنىء رئيس المؤتمر بالعيد الوطني ال64 لثورة سبتمبر

رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية تهنئة الى الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني ال64 لثورة 26 سبتمبر جاء فيها :



الأخ المناضل/ الشيخ صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، يطيب لي أن أرفع إليكم، ومن خلالكم إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام وكوادره وأعضائه وحلفائه وأنصاره، وإلى كل الشرفاء من أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج، أصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على اليمن وشعبه وقد تحقق له الأمن والاستقرار والسيادة والاستقلال والوحدة.



إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر تمثل محطة فارقة في تاريخ اليمن الحديث، ومنعطفاً غيّر حياة اليمنيين وأحدث تحولاً عميقاً في وعيهم وتطلعاتهم نحو الحرية والكرامة وبناء الدولة والمجتمع. فقد فتحت الثورة آفاقاً جديدة أمام الشعب، وأطلقت طاقات اليمنيين، ورسخت في وجدانهم حقهم في المشاركة وصناعة مستقبلهم، والخروج من واقع الاستبداد والتخلف والعزلة إلى آفاق الجمهورية والدولة الحديثة.



ولم تكن ثورة سبتمبر حدثاً محصوراً في جزء من الوطن، بل امتدت روحها الثورية والوطنية إلى جنوب اليمن المحتل ، وأسهمت في إذكاء الوعي والنضال الوطني وصولاً إلى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة ضد الاحتلال البريطاني ، التي توّجت مسارها الوطني باستقلال جنوب الوطن، ثم جاء الثاني والعشرون من مايو 1990م ليجسد ثمرة كبرى من ثمار النضال الوطني، بإعادة تحقيق وحدة اليمن أرضاً وإنساناً.



ومن هنا، فإن الوفاء لثورة سبتمبر وأكتوبر لا يكون باستحضار ذكراهما فحسب، وإنما بالحفاظ على القيم والمبادئ التي صنعتاها، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال والسيادة والوحدة وحق اليمنيين في تقرير مستقبل وطنهم بعيداً عن الوصاية والتدخلات الخارجية.



الأخ رئيس المؤتمر :



إن المؤتمر الشعبي العام، وهو يحتفي بهذه المناسبة الوطنية، يستحضر مسيرته وما قدمه من إسهامات في الحياة السياسية والوطنية، وما مثّله من إطار جامع لقطاعات واسعة من أبناء الشعب، وما اضطلع به من أدوار في صناعة تحولات مهمة في مسار اليمن، وفي مقدمتها ترسيخ الوحدة والدفاع عن الثوابت الوطنية.



وقد أثبت المؤتمر، رغم ما واجهه من تحديات ومنعطفات، قدرته على الثبات والحفاظ على حضوره وهويته الوطنية، والنهوض بدوره في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه.



وفي هذه المرحلة الاستثنائية، نحيي الجهود التي تبذلونها في قيادة مسيرة المؤتمر، وما تبدونه من حرص على تماسكه ووحدته التنظيمية والحفاظ على دوره الوطني، بما يعزز قدرة المؤتمر على مواصلة حضوره والإسهام في مواجهة التحديات التي تواجه اليمن.



وإننا في المؤتمر الشعبي العام، إذ نجدد العهد في ذكرى سبتمبر، نؤكد تمسكنا بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها وحدة اليمن وسيادته واستقلاله ورفض أي شكل من أشكال الاحتلال أو العدوان أو الوصاية الخارجية، ورفض المشاريع الهادفة إلى تقسيم اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي والجغرافي.



كما نؤكد أن الدفاع عن اليمن واستقلال قراره الوطني مسؤولية تاريخية، وأن حق الشعب اليمني في تقرير مستقبله يجب أن يظل مصاناً، وأن لا تكون أرضه أو سيادته أو ثرواته محلاً للمساومة أو التنازل.



وفي هذه الذكرى المجيدة، نستحضر تضحيات شهداء الثورة اليمنية ومناضليها، وكل أبناء شعبنا الذين قدموا التضحيات دفاعاً عن الوطن وحريته واستقلاله، ونحيي صمود اليمنيين في مواجهة ما تعرض له وطنهم من عدوان ومحاولات للنيل من وحدته وقراره الوطني.



كما نجدد الدعوة إلى توحيد الصف الوطني، وتغليب مصلحة اليمن، وصون وحدته ونسيجه الاجتماعي، والعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب، واستعادة أمن الوطن واستقراره، ورفع الوصاية الخارجية، وترسيخ استقلال القرار الوطني.



إن سبتمبر ستظل حاضرة في وجدان اليمنيين باعتبارها ثورة غيّرت واقعهم وأطلقت مسيرة التحول في حياتهم ووعيهم، وإن الوفاء لها يقتضي مواصلة الدفاع عن أهدافها الوطنية، وصون ما تحقق من منجزات، وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والاستقلال.



وكل عام وأنتم بخير، وكل عام واليمن وشعبه أكثر تمسكاً بثوابته الوطنية، وأكثر قدرة على تجاوز محنه وصون سيادته واستقلاله ووحدته.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



الفريق الركن الدكتور/ قاسم محمد لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام



