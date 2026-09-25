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المؤتمر نت - أصدر المؤتمر الشعبي العام ييانا بمناسبة العيد الوطني الـ(64) لثورة 26 سبتمبر فيما يلي نصه :

بيان للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ(64) لثورة 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
بيان للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ(64) لثورة 26 سبتمبر
أصدر المؤتمر الشعبي العام ييانا بمناسبة العيد الوطني الـ(64) لثورة 26 سبتمبر فيما يلي نصه :

يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني الـ64 لقيام ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، في ظل ظروف ومعطيات ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية بالغة الحساسية والتعقيد، تؤكد في مجملها أهمية التمسك بالثوابت الوطنية للثورة اليمنية التي شكلت اللبنة الأولى لليمن الحديث.
وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة، يتقدم المؤتمر الشعبي العام بأصدق آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني كافة، وفي مقدمتهم قيادات وقواعد وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وإلى كل القوى الوطنية الشريفة والمخلصة، وإلى أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل، وإلى كل من يحمل في قلبه حب اليمن وثورته الخالدة.
ويجد المؤتمر الشعبي العام في مناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والستين لثورة 26 سبتمبر فرصة ليجدد مواقفه التالية:
1- إن عظمة ثورة 26 سبتمبر تكمن في كونها الفعل الوطني التاريخي الذي جاء للقضاء على عهود الظلم والجهل والتخلف، وإرساء دعائم العدالة والمساواة، ولتنقل اليمن من عصور الظلام إلى رحاب النور، ومن دائرة العزلة إلى ركب العالم والحضارة، فكانت بحق الثورة الأم التي غيّرت وجه اليمن وأحدثت نهضة شاملة في التعليم والتنمية والبناء على مدى أكثر من ستة عقود.
2- يتزامن هذا العيد الوطني المجيد مع استمرار العدوان والحصار السعودي على شعبنا وبلادنا، وهو تكرار لما قامت به السعودية منذ اليوم الأول لقيام الثورة، حيث سعت لإجهاضها في مهدها من خلال شن حرب ضد الثورة والنظام الجمهوري، لكنها فشلت رغم استمرار حربها ثماني سنوات، وها هي اليوم تكرر فشلها على مدى عشر سنوات منذ بدء عدوانها الغاشم، وحصارها لتثبت مرة أخرى أن اليمن عصي على الانكسار، وأن إرادة شعبه أقوى من كل المؤامرات.
3- يبارك المؤتمر الشعبي العام الانتصارات التي حققتها وتحققها القوات المسلحة والأمن في مختلف الجبهات، ويؤكد وقوفه ومساندته الكاملة لإجراءات الجيش اليمني في مواجهة الحصار السعودي الظالم والاعتداءات المستمرة بشتى الوسائل، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لشعبنا في مواجهة الظلم والصلف السعودي المستمر منذ عقد من الزمن.
4- إن ما يحققه الجيش اليمني اليوم من نجاحات وتطور في قدراته الدفاعية هو تجسيد حي وملموس للمكاسب التراكمية التي أثمرتها ثورة 26 سبتمبر والتي أحدثت نهضة تعليمية وتنموية على مدى أكثر من ستة عقود، وكل ما تلاها من تطورات وتحولات وثورات لم يكن إلا نتاجاً للثورة الأم 26 سبتمبر، التي ستظل هي المنارة الشامخة التي يهتدي بها اليمنيون في نضالهم المستمر من أجل الحياة والتطور وبناء المستقبل المشرق.
5- إنه ورغم الظروف والتعقيدات البالغة التي تتشابك فيها التحديات وتتزايد فيها الضغوط، إلا أن إرادة الشعب اليمني ستظل عصية على الانكسار، وصلابة موقفه تبقى راسخة كالجبال، وهو ما يقتضي من جميع أبناء شعبنا اليمني الوفاء لمبادئ وقيم وأهداف هذه الثورة ونظامها الجمهوري، والتلاحم والتكاتف في مواجهة التحديات وفاءً لدماء الشهداء، وتمسكاً بمبادئ الثورة والجمهورية والتمسك بالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي لا بديل عنه.
ختاماً يؤكد المؤتمر الشعبي العام أن مبادئ ثورة 26 سبتمبر وقيمها وأهدافها، وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة والعدالة والمساواة وبناء الدولة، ستظل عهداً عالقاً في ذمة كل يمني يحب وطنه وشعبه ينبغي التمسك بها والدفاع عنها وعن مكتسباتها، وفي الوقت نفسه فرصة للتأمل في مسيرة اليمن، واستخلاص الدروس من مراحلها المختلفة، والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والتنمية ويحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني.
الرحمة والخلود لشهداء الثورة اليمنية وكل شهداء الوطن.
صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاء- الجمعة 14 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 25 سبتمبر 2026م








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