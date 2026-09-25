الجمعة, 25-سبتمبر-2026 الساعة: 06:52 م - آخر تحديث: 05:46 م (46: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
قراءةٌ فاحِصةٌ لمقالةِ أ.د. عبد العزيز بنِ حَبتُور، التي نكَّلَ فيها بخائني الوطن،،،
مُحمَّد الجوهريّ.
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - رفع الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام،

بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة 26 سبتمبر
رفع الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، جاء فيها:


الأخ/ صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يسرني، بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، أن أرفع إليكم أصدق التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى أبناء شعبنا اليمني كافة، وإلى قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على شعبنا ووطننا بالخير والسلام والاستقرار.

إن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية لاستحضار القيم والمبادئ والأهداف التي ارتبطت بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وما حملته من تطلعات نحو بناء الدولة وتعزيز الحرية والعدالة والمساواة، وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.

كما يمثل العيد الوطني للثورة مناسبة للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارها خياراً وطنياً، والتمسك بها وصونها والدفاع عنها، والعمل على معالجة مختلف القضايا والتحديات الوطنية بما يعزز وحدة الصف اليمني ويحفظ لليمن سيادته واستقلاله وأمنه واستقراره.

وفي هذه المناسبة نشيد بما تحقق من انتصارات للقوات المسلحة ونؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومواجهة العدوان والحصار الذي يفرضه العدو السعودي بشتي الوسائل وفي مقدمتها الإجراءات العسكرية .

إن ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر ستظل مناسبة لاستلهام الدروس الوطنية، وتعزيز قيم التلاحم والتكاتف، وتغليب المصلحة الوطنية، بما يسهم في تجاوز التحديات والوصول إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والسلام.

كل عام وأنتم وشعبنا اليمني وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بخير، وحفظ الله اليمن وشعبه، ورحم الله شهداء الوطن، وأعاد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والسلام والوحدة والاستقرار.

اخوكم /الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: بيان للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ(64) لثورة 26 سبتمبر
أخبار: غارات تستهدف شبكة اتصالات بصعدة
أخبار: الأرصاد: أمطار رعدية ومتفرقة
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
أخبار: صنعاء: افتتاح مهرجان البلدة الطيبة
أخبار: غارات على الحديدة توقع ضحايا مدنيين
أخبار: عبور 400 سفينة باب المندب خلال 10 أيام
قضايا وآراء: قراءةٌ فاحِصةٌ لمقالةِ أ.د. عبد العزيز بنِ حَبتُور، التي نكَّلَ فيها بخائني الوطن،،،
أخبار: الدكتوراه للباحثة الوليدي من جامعة صنعاء
أخبار: توجيه رسالتين إلى نواب باكستان وتركيا
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,922
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
أخبار: اسقاط طائرة تابعة للعدو في المخا
أخبار: غارات عدوانية تستهدف الحديدة وتعز
أخبار: الخدمة المدنية: السبت إجازة رسمية
أخبار: غدا انطلاق مهرجان البلدة الطيبة
علوم وتقنية: 5 عادات يومية تُضعف ذاكرتك
أخبار: تفاصيل عملية تطهير الساحل الغربي
اقتصاد: الذهب يرتفع 0.3%
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: العدو يقتل 9 أسرى في سجن بالجوف
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73919
أخبار: أمطار وعواصف وضباب.. وتحذير!
أخبار: 12 شهيداً وجريحاً بغارات العدو على المخا
فنون ومنوعات: سلاف فواخرجي تتوج بـ"إنجاز الحياة"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026