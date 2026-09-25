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بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة 26 سبتمبر

رفع الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، جاء فيها:





الأخ/ صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني، بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، أن أرفع إليكم أصدق التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى أبناء شعبنا اليمني كافة، وإلى قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على شعبنا ووطننا بالخير والسلام والاستقرار.



إن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية لاستحضار القيم والمبادئ والأهداف التي ارتبطت بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وما حملته من تطلعات نحو بناء الدولة وتعزيز الحرية والعدالة والمساواة، وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.



كما يمثل العيد الوطني للثورة مناسبة للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارها خياراً وطنياً، والتمسك بها وصونها والدفاع عنها، والعمل على معالجة مختلف القضايا والتحديات الوطنية بما يعزز وحدة الصف اليمني ويحفظ لليمن سيادته واستقلاله وأمنه واستقراره.



وفي هذه المناسبة نشيد بما تحقق من انتصارات للقوات المسلحة ونؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومواجهة العدوان والحصار الذي يفرضه العدو السعودي بشتي الوسائل وفي مقدمتها الإجراءات العسكرية .



إن ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر ستظل مناسبة لاستلهام الدروس الوطنية، وتعزيز قيم التلاحم والتكاتف، وتغليب المصلحة الوطنية، بما يسهم في تجاوز التحديات والوصول إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والسلام.



كل عام وأنتم وشعبنا اليمني وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بخير، وحفظ الله اليمن وشعبه، ورحم الله شهداء الوطن، وأعاد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والسلام والوحدة والاستقرار.



اخوكم /الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام