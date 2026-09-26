المؤتمرنت -

الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد ال٦٤ لثورة ٢٦ سبتمبر

رفعت الأستاذة فاطمة الخطري، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وعبّرت الأستاذة فاطمة الخطري عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي مثلت محطة تاريخية فارقة في مسيرة اليمن، وأسست لتحولات اجتماعية وسياسية وتعليمية أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام المرأة اليمنية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات الحياة العامة.

وأشادت بما حققته المرأة اليمنية خلال العقود الماضية من مكتسبات في مجالات التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وما أتاحته التحولات التي ارتبطت بمسيرة الثورة من فرص أمام المرأة للإسهام في مسيرة بناء المجتمع والدولة وخدمة الوطن.

وأكدت أن استحضار أهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر يمثل مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة دعم حضور المرأة اليمنية، وتعزيز إسهامها في مختلف المجالات، وصون ما تحقق لها من مكتسبات، بما يتوافق مع تطلعات المجتمع اليمني.

كما أكدت الأستاذة فاطمة الخطري أن القيادات والقواعد النسوية في المؤتمر الشعبي العام تقف خلف قيادة المؤتمر برئاسة الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبما يضمن الحفاظ على وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي، ويعزز دوره الوطني ،متمنية في ختام برقيتها، بهذه المناسبة الوطنية، أن يعيدها الله على اليمن وشعبه بالخير والأمن والاستقرار والسلام