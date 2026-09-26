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الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر

رفع الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وعبّر الوهباني عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي تمثل واحدة من أهم المحطات في التاريخ اليمني الحديث، مؤكدًا أن ثورة 26 سبتمبر بما حملته من أهداف ومبادئ، ستظل حاضرة في وجدان الشعب اليمني، بما جسدته من تطلعات نحو بناء الدولة وترسيخ قيم الجمهورية والحرية والعدالة والمواطنة.

وأشار إلى أن من أبرز الأهداف الوطنية التي ارتبطت بمسيرة الثورة هدف تحقيق الوحدة اليمنية، الذي تكلل بتحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، باعتبارها محطة تاريخية مهمة في مسيرة اليمن الحديث.

وأكد الوهباني أن الحفاظ على الوحدة اليمنية وصون مكتسباتها وتعزيز قيم التآخي والتلاحم بين أبناء الشعب اليمني يمثل مسؤولية وطنية يتحملها الجميع.

كما جدد تأكيده على أهمية وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسكه التنظيمي، والوقوف خلف قيادته برئاسة الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ، بما يحافظ على تماسك المؤتمر ودوره الوطني، ويعزز إسهامه في خدمة الوطن والمواطن، متمنيًا في ختام برقيته، بهذه المناسبة الوطنية، أن يعيدها الله على اليمن وشعبه بالخير والأمن والاستقرار والسلام.

