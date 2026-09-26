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أخبار
المؤتمر نت - رفع الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى

مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر

المؤتمرنت -
مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر
رفع الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
وعبّر الشيخ عبدالله مجيديع عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي يستحضر فيها اليمنيون صفحات مضيئة من تاريخهم الحديث، وما حملته الثورة من أهداف ومبادئ وتطلعات نحو بناء مجتمع يقوم على قيم الجمهورية والحرية والعدالة والمواطنة.
وأشار إلى أن ثورة 26 سبتمبر مثلت نقطة تحول تاريخية في حياة الشعب اليمني، وأسهمت على مدى العقود الماضية في إحداث تحولات ومنجزات ومكتسبات في مختلف المجالات، ارتبطت بمسيرة بناء الدولة وتوسيع فرص التعليم والتنمية والخدمات وتعزيز حضور اليمن في محيطه العربي والدولي.
وأكد مجيديع أن المواقف الوطنية التي عبّر عنها البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر تمثل تعبيرًا عن موقف المؤتمر تجاه القضايا الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة، وما تفرضه المرحلة من مسؤولية في الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.
وجدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية تأكيده على أهمية وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسكه التنظيمي، والالتفاف حول قيادته برئاسة الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبما يحافظ على دوره الوطني ويعزز قدرته على الإسهام في خدمة اليمن والشعب اليمني،متمنيًا في ختام برقيته أن يعيدها الله على اليمن وشعبه بالأمن والاستقرار والسلام.








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