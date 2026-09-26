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الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر

رفع الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.

وعبّر الشريف عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تمثل محطة بارزة في تاريخ اليمن الحديث، مستذكرًا ما حملته الثورة من أهداف ومبادئ وطنية، وما ارتبط بها من تطلعات اليمنيين نحو بناء الدولة وترسيخ قيم الجمهورية والحرية والعدالة.

كما نقل التهاني بهذه المناسبة إلى قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وكافة أعضائه وأنصاره، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح، ولليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام.

وأكد الأمين العام المساعد للقطاع التنظيمي أهمية الحفاظ على الوحدة التنظيمية للمؤتمر بالوقوف خلف قيادته برئاسة الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبما يخدم اهداف المؤتمر والمصلحة الوطنية العليا، سائلًا المولى عز وجل في ختام برقيته أن يعيدها على اليمن وشعبه وقد تحقق له الأمن والاستقرار والازدهار.







