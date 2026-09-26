الثلاثاء, 29-سبتمبر-2026 الساعة: 09:44 م - آخر تحديث: 05:55 م (55: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
بقلم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
فريق ركن د. قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
مُجرمُ الحربِ / نتنياهو يحلُّ ضيفاً مُكرَّماً على أبو ظبي المُتصهينة
أ. د / عبدالعزيز صالح بنِ حَبتُور عضوُ المجلسِ السِّياسيّ الأعلى في الجمهوريَّةِ اليمنيَّةِ/ صنعاء . نائبُ رئيسِ المُؤتمرِ الشَّعبيّ العامّ
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي – قيادة قطر اليمن، أن الاحتفال بالعيد 64 لثورة 26 سبتمبر هو احتفال بأغلى المناسبات وثورة الثورات

حزب البعث العربي القومي: ثورة 26 سبتمبر أعظم إنجاز في تاريخ اليمن الحديث

المؤتمرنت -
حزب البعث العربي القومي: ثورة 26 سبتمبر أعظم إنجاز في تاريخ اليمن الحديث
أكد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي – قيادة قطر اليمن، أن الاحتفال بالعيد 64 لثورة 26 سبتمبر هو احتفال بأغلى المناسبات وثورة الثورات واصفاً إياها بأنها "أعظم إنجاز في تاريخ اليمن القديم والحديث والمعاصر"، ومحطة مفصلية قضت على حكم الإمامة الكهنوتي وأسست للنظام الجمهوري.
وقال الحزب في بيان بمناسبة العيد الرابع والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة- تلقى المؤتمرنت نسخة منه - إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م جاءت تتويجاً لسفر نضالي طويل وشاق امتد لأكثر من أربعين عاماً، سطّر خلالها الشعب اليمني الكثير من البطولات وقدّم التضحيات الجسام في سبيل الثورة ضد "أعتى نظام كهنوتي ثيوقراطي وراثي وسلالي ظالم لا مثيل له في تاريخ اليمن".
وأكد البيان أن الثورة "ولدت بعد مخاضات عسيرة وأحداث كبيرة"، وأنها كانت "ثورة الشعب اليمني بكل أحزابه ومذاهبه وفئاته وألوانه وأطيافه وشرائحه وطوائفه وكل مكوناته وقواه الاجتماعية والسياسية والمهنية"، مشيراً إلى أن حزب البعث كان له "شرف الإعداد والتخطيط والمساهمة الفعالة، وبالتنسيق مع القوى الوطنية والقومية، في هذه الملحمة الوطنية".

وأضاف البيان أن ثورة 26 سبتمبر "مهّدت الطريق وأمدّت بعمق استراتيجي لانطلاق ثورة 14 أكتوبر 1963م ضد الاستعمار البريطاني في الشطر الجنوبي"، مؤكدةً "حقيقة واحدية الثورة اليمنية ووحدة النضال ضد الرجعية والاستعمار".
وأشار الحزب إلى أن "التوجه والمد القوميين" أسهموا في تأطير الوعي القومي التحرري وربط النضال اليمني بأفق التحرر العربي الواسع، حتى "تعانقت الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر بثورة 23 يوليو 1952 في مصر العروبة، في مواجهة قوى الرجعية والصهيونية والإمبريالية".

وذكّر البيان بأن شعبنا اليمني "عاش بعد الثورة المباركة ظروف حرب مفروضة عليه من جميع الأنظمة الرجعية والاستعمارية بقيادة نظام آل سعود وبريطانيا"، مستهدفين "وأد الثورة في مهدها والنيل من مشروعها الوطني والقومي"، لكنه تمكن "بفضل من الله وبتلاحم كل فئات ومكونات المجتمع من إسقاط وإفشال عدوان الرجعية والاستعمار محافظاً على مكاسب الثورة وأهمها النظام الجمهوري الديمقراطي العادل وإعادة الوحدة اليمنية".

وفي ختام بيانه، دعا حزب البعث العربي الاشتراكي القومي جميع الشرفاء في الشعب اليمني وقواه الوطنية الحية إلى "توحيد الصف الوطني في معركة التحرر الوطني من التبعية الأجنبية ومواجهة مشاريع تفكيك وتفتيت اليمن ووحدته الوطنية ورفض كل نزعات التفرقة والصراع على السلطة بشعاراتها المذهبية والمناطقية، عبر مشروع وطني جامع يترجم أهداف الثورة اليمنية وتحت راية دولة الوحدة والديمقراطية".









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ورشة بصنعاء لرفع استخلاص الدقيق
أخبار: صلاح: الحياة البرلمانية إحدى أبهى ثمار الثورة
أخبار: الخطري: ثورة 26 سبتمبر أعادت للمرأة حقوقها
قضايا وآراء: مُجرمُ الحربِ / نتنياهو يحلُّ ضيفاً مُكرَّماً على أبو ظبي المُتصهينة
أخبار: محمد صلاح: الحد من الدقيق يُعزز زراعة القمح
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
عربي ودولي: زلزال قوي يهز هذه المنطقة
أخبار: الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل غزة إلى أكبر غيتو
أخبار: تعز: استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات عدوانية
أخبار: عبور 198 سفينة تجارية عبر باب المندب بـ5 أيام
أخبار: مجيديع: ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن قيمتها الحية
أخبار: الوهباني: ذكرى 26 سبتمبر مناسبة لاستحضار التاريخ
أخبار: الشريف: المؤتمر يستند إلى "سبتمبر وأكتوبر"
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74,022
أخبار: طيران العدو يستهدف مدرسة في التعزية
أخبار: عدوان سعودي على محافظة صعدة
قضايا وآراء: 26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قضايا وآراء: ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
أخبار: ناطق الحكومة: تصعيد العدو لجرائمه لن يمر دون رد
أخبار: عبد السلام: المجازر السعودية تكشف نواياها التخريبية
أخبار: سريع: تشكيل حربي ارتكب جريمة بحق المدنيين بتعز
أخبار: هزة أرضية تضرب الجند في تعز
أخبار: تعز: شهداء وجرحى بغارات على سوق بمفرق ماوية
أخبار: حقوق الإنسان تُدين جرائم العدو في تعز وصعدة
أخبار: امتيازات للمستوردين عبر المنافذ البحرية بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026