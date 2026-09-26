المؤتمرنت -

حزب البعث العربي القومي: ثورة 26 سبتمبر أعظم إنجاز في تاريخ اليمن الحديث

أكد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي – قيادة قطر اليمن، أن الاحتفال بالعيد 64 لثورة 26 سبتمبر هو احتفال بأغلى المناسبات وثورة الثورات واصفاً إياها بأنها "أعظم إنجاز في تاريخ اليمن القديم والحديث والمعاصر"، ومحطة مفصلية قضت على حكم الإمامة الكهنوتي وأسست للنظام الجمهوري.

وقال الحزب في بيان بمناسبة العيد الرابع والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة- تلقى المؤتمرنت نسخة منه - إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م جاءت تتويجاً لسفر نضالي طويل وشاق امتد لأكثر من أربعين عاماً، سطّر خلالها الشعب اليمني الكثير من البطولات وقدّم التضحيات الجسام في سبيل الثورة ضد "أعتى نظام كهنوتي ثيوقراطي وراثي وسلالي ظالم لا مثيل له في تاريخ اليمن".

وأكد البيان أن الثورة "ولدت بعد مخاضات عسيرة وأحداث كبيرة"، وأنها كانت "ثورة الشعب اليمني بكل أحزابه ومذاهبه وفئاته وألوانه وأطيافه وشرائحه وطوائفه وكل مكوناته وقواه الاجتماعية والسياسية والمهنية"، مشيراً إلى أن حزب البعث كان له "شرف الإعداد والتخطيط والمساهمة الفعالة، وبالتنسيق مع القوى الوطنية والقومية، في هذه الملحمة الوطنية".



وأضاف البيان أن ثورة 26 سبتمبر "مهّدت الطريق وأمدّت بعمق استراتيجي لانطلاق ثورة 14 أكتوبر 1963م ضد الاستعمار البريطاني في الشطر الجنوبي"، مؤكدةً "حقيقة واحدية الثورة اليمنية ووحدة النضال ضد الرجعية والاستعمار".

وأشار الحزب إلى أن "التوجه والمد القوميين" أسهموا في تأطير الوعي القومي التحرري وربط النضال اليمني بأفق التحرر العربي الواسع، حتى "تعانقت الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر بثورة 23 يوليو 1952 في مصر العروبة، في مواجهة قوى الرجعية والصهيونية والإمبريالية".



وذكّر البيان بأن شعبنا اليمني "عاش بعد الثورة المباركة ظروف حرب مفروضة عليه من جميع الأنظمة الرجعية والاستعمارية بقيادة نظام آل سعود وبريطانيا"، مستهدفين "وأد الثورة في مهدها والنيل من مشروعها الوطني والقومي"، لكنه تمكن "بفضل من الله وبتلاحم كل فئات ومكونات المجتمع من إسقاط وإفشال عدوان الرجعية والاستعمار محافظاً على مكاسب الثورة وأهمها النظام الجمهوري الديمقراطي العادل وإعادة الوحدة اليمنية".



وفي ختام بيانه، دعا حزب البعث العربي الاشتراكي القومي جميع الشرفاء في الشعب اليمني وقواه الوطنية الحية إلى "توحيد الصف الوطني في معركة التحرر الوطني من التبعية الأجنبية ومواجهة مشاريع تفكيك وتفتيت اليمن ووحدته الوطنية ورفض كل نزعات التفرقة والصراع على السلطة بشعاراتها المذهبية والمناطقية، عبر مشروع وطني جامع يترجم أهداف الثورة اليمنية وتحت راية دولة الوحدة والديمقراطية".



