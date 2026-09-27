المؤتمرنت -

سريع: تشكيل حربي سعودي ارتكب جريمة بحق المدنيين في سوق تعز

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن تشكيلًا حربيًا سعوديًا نوع "F15" اتجه عند الساعة الحادية عشرة صباحًا من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن الشكيل الحربي السعودي، شن غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية عند الساعة 11:29 صباحًا، مرتكبًا جريمة نكراء بحق المدنيين خلفت قرابة 50 ما بين شهيد وجريح كحصيلة أولية.



وقال "غادر التشكيل الحربي السعودي أجواء تعز في تمام الساعة "11:37 صباحًا"، متوجهًا إلى محافظة الجوف وشن أربع غارات على مديرية خب والشعف، ثم غادر محافظة الجوف عائدًا إلى قاعدة خميس مشيط في السعودية عند الساعة الثانية ظهرًا".



وأكد متحدث القوات المسلحة، أن الدماء التي سُفكت ظلمًا وعدوانًا في سوق تعز ستكون عواقبها على المجرم السعودي وخيمة بإذن الله وقوته، وما النصر إلا من عند الله.

