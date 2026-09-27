المؤتمرنت -

عبد السلام: استمرار المجازر السعودية يكشف نواياها التخريبية

اكد رئيس الوفد الوطني، محمد عبد السلام، أن النظام السعودي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف البنى المدنية في اليمن، مشيرا إلى أن آخر هذه الجرائم كان قصف سوق تجاري في محافظة تعز.



وأوضح عبد السلام أن استمرار مجازر العدو السعودي يكشف عن النوايا الحقيقية التخريبية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضاً وإنساناً، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تحقق للرياض أي إنجاز ميداني أو سياسي، بل ستزيدها فشلاً.



وأضاف رئيس الوفد الوطني أن هذه الاعتداءات تُشكل دافعا إضافياً للشعب اليمني لمزيد من الصمود والثبات حتى تحقيق أهدافه العادلة، محذراً في الوقت ذاته دول العالم، لا سيما الدول العربية والإسلامية، من خطر مجاراة النظام السعودي في حربه العدوانية على الشعب اليمني.