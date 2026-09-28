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الشريف: المؤتمر يستند إلى "سبتمبر وأكتوبر" في الحضور السياسي والموقف الوطني

أكد الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف -الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية- أن السادس والعشرين من سبتمبر 1962م كان ولا يزال أهم اللحظات في تاريخ اليمن الذي نجح في كسر قيود الظلام والعزلة والانتقال إلى آفاق الحرية والتطور والازدهار.



وشدد الشريف في تصريح لـ"الميثاق" على أن المؤتمر سيظل يستند في حضوره السياسي ومواقفه الوطنية إلى أهداف ومبادئ الثورة اليمنية (سبتمبر وأكتوبر).



مشيداً في هذا السياق بالتجربة الرائدة والجهود المخلصة لقيادات وأعضاء المؤتمر في الانتصار لتضحيات الآباء والأجداد ..وبيّن : أن المؤتمر حرص في كافة المراحل والظروف على تجسيد مبادئ سبتمبر وأكتوبر كما التزم تحقيق مضامينها في الواقع اليمني.



وهنأ الشريف قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر وكافة أبناء الشعب بحلول العيد الوطني الـ64 لقيام ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة..

وعبر الأمين العام المساعد عن أهمية وعظمة المناسبة الوطنية في عقدها السابع..



وقال : إن تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام لم يتعامل مع سبتمبر وأكتوبر كمجرد شعارات عامة وإنما اعتبرها ركائز أساسية لبلوغ الوطن المستقبل المنشود، حيث عمل منذ بدايات التأسيس على وضع مبادئ الثورة في رؤية سياسية واحدة تضمنها الميثاق الوطني.



وذكر الشيخ خالد الشريف أنه عقب إعلان ميلاد المؤتمر في أغسطس 1982م انعقد المؤتمر العام الأول تحت شعار " من أجل ميثاق وطني يجسد عقيدة الشعب وأهداف الثورة " ..لافتاً إلى أن ذلك يؤكد الارتباط الوثيق والحضور الكبير لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في الأدبيات وبرامج العمل السياسي للحزب .



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