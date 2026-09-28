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المؤتمر نت - مجيديع: ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن قيمتها الحية

مجيديع: ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن قيمتها الحية وللإنسان حريته وكرامته

المؤتمرنت -
مجيديع: ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن قيمتها الحية وللإنسان حريته وكرامته
أكد الشيخ عبدالله مجيديع -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- أن ثورة 26 سبتمبر الخالدة تمثل الركيزة الأساسية التي أعادت لليمن قيمتها الحية وللإنسان اليمني حريته وكرامته..

وأوضح في تصريح لـ"الميثاق" أن الدفاع عن الثورة وأهدافها ليس مجرد استذكار للمواقف التاريخية، وإنما التزام وطني وأخلاقي يفرض الحفاظ على كافّة المكتسبات التي انبثقت عنها، وفي صدارتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية..

وأشار إلى أن الوحدة اليمنية لم تكن حدثاً طارئاً أو خياراً عابراً، وإنما كانت ترجمة عملية صريحة للهدف الثاني من أهداف ثورة 26 سبتمبر..

وقال: "الوحدة قَدَر ومصير شعبٍ ناضل من أجل تحقيقها سنوات عِدة، حتى تَحققت وأصبحت واقعاً معيشاً، وحقيقةً لا يمكن التراجع عنها أو إخضاعها لأنصاف الحلول، أو لأية اختلافات قد تنشأ بين أطراف العمل السياسي"..

ونوه الأمين العام المساعد للمؤتمر، أن الإيمان الحقيقي بقيم ومبادئ ثورة سبتمبر يتطلب عدم تجزئة أهداف الثورة، فالجمهورية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية أركان متكاملة لا تتجزأ..

وأشار إلى أن رفض كافة المشاريع التي تسعى لتفتيت النسيج الاجتماعي أو ضرب السلم الأهلي، سواء عبر النزعات الطائفية، والسلالية، أو التشظّي الجهوي والمناطقي، ضرورة وطنية ينبغي على أبناء الشعب كافة المشاركة فيها انتصاراً لثورة الـ26 من سبتمبر والوحدة اليمنية المباركة، كما يجب ترسيخ الوعي الوطني من خلال نشر الثقافة الوطنية بين الأجيال الناشئة للتذكير بتضحيات الشهداء والمناضلين الأحرار، وبيان المخاطر الناجمة عن التفريط في المكتسبات الوطنية بشكل عام..

وأوضح مجيديع أن اليمن تشهد في الوقت الراهن تحديات كبيرة تهدد الهوية والمكتسبات الوطنية، ولمواجهتها ينبغي توحيد الجهود الوطنية بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتسامي فوق الخلافات القائمة والجلوس على طاولة الحوار من أجل الهدف الأسمى المتمثل بحماية الجمهورية ووحدتها واستعادة عافية الدولة ورفع المعاناة المتزايدة عن كاهل الشعب..

وقال: تبقى ثورة 26 سبتمبر والوحدة اليمنية مناسبتين عظيمتين لليمنيين جميعاً، والدفاع عن أحدهما هو دفاع عن الآخر، والتفريط في أي منهما هو إضعاف للهوية الوطنية برمتها..

واختتم الأمين العام المساعد تصريحه بتوجيه التهاني القلبية الصادقة إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر، وإلى كل أبناء شعبنا في عموم محافظات اليمن الواحد الكبير .. وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.








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