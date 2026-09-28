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أخبار
المؤتمر نت - عبور 198 سفينة تجارية عبر باب المندب بـ5 أيام

عبور 198 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب خلال 5 أيام

المؤتمرنت -
عبور 198 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب خلال 5 أيام
أصدرت وزارة النقل والأشغال العامة إحصائية رسمية حول حركة الملاحة والتجارة البحرية في منطقة الاهتمام التجارية بمضيق باب المندب، خلال الفترة من 22 - 26 سبتمبر 2026م.

وأكدت الوزارة في الإحصائية استمرار وتدفق حركة الملاحة البحرية الدولية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي بشكل طبيعي، حيث سجلت عبور 198 سفينة تجارية شمال وجنوب مضيق باب المندب خلال الخمسة الأيام الماضية.

وذكرت أن عدد السفن المارة نحو شمال مضيق باب المندب بلغت 104 سفن تجارية بنسبة 52.5 في المائة من إجمالي الحركة، فيما عبرت 94 سفينة تجارية نحو الجنوب، بنسبة 47.5 في المائة.

وأوضحت أن يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر شهد أعلى معدل عبور بواقع 50 سفينة منها 30 سفينة اتجهت شمالاً، و20 سفينة جنوباً.. لافتة إلى أن بعض السفن لا تظهر بسبب إيقاف أجهزة التتبع، لذلك قد تكون الأرقام الفعلية أعلى.

كما أكدت وزارة النقل والأشغال العامة استمرارها في قيادة الجهود الرقابية وتبادل البيانات الملاحية الحيوية لضمان متابعة أمن وسلامة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية عبر ممر باب المندب عدا سفن العدو السعودي.

وجددت التأكيد على أن حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب آمنه لكافة السفن الدولية باستثناء سفن العدو السعودي الذي يواصل عدوانه السافر وحصاره الجائر والمطبق على الشعب اليمني منذ 12 عاما.








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