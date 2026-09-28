المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

محمد صلاح: الحد من الدقيق الأبيض يُعزز زراعة القمح محليًا

أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، محمد محمد صلاح، أن الإجراءات الرامية إلى الحد من استهلاك الدقيق الأبيض تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الوقاية الصحية للمجتمع، وفرصة لتشجيع التوسع في زراعة القمح محليًا، بما يسهم في تغطية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق.



وقال صلاح، خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم بصنعاء، حول أهمية رفع نسبة استخلاص الدقيق الأبيض، إن الورشة تمثل فعالية علمية وتوعوية مهمة، بمشاركة مختلف الجهات المعنية، ومن شأن مخرجاتها أن تسهم في وضع خطوات عملية للحد من استهلاك الدقيق الأبيض، وتعزيز استهلاك القمح بكامل حبته لما يحتويه من فوائد غذائية.



وأشار إلى أن اليمن تتمتع بمقومات زراعية متنوعة، تشمل الأراضي الخصبة والتربة الملائمة والمناخ المتعدد، بما يؤهلها لإنتاج كميات ونوعيات جيدة من القمح، داعيًا إلى توجيه المزيد من الجهود نحو التوسع في زراعته وتشجيع المزارعين على إنتاجه.



واقترح صلاح أن يخصص مستوردو القمح 50% من قيمة وارداتهم للاستثمار في زراعة القمح محليًا، إلى جانب ما ينتجه المزارعون والجمعيات والجهات الزراعية المختلفة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.



وأضاف أن توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين يمكن أن يسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات المجتمع من القمح، وصولًا إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، باعتبار القمح أحد أهم المحاصيل الغذائية الأساسية عالميًا.

