المؤتمرنت -

الخطري: ثورة 26 سبتمبر أعادت للمرأة إنسانيتها وحقوقها

أوضحت الأستاذة فاطمة الخطري -الأمين العام المساعد للمؤتمر لشئون المرأة- أن ثورة 26 سبتمبر المجيدة عام 1962م مثّلت نقطة تحول تاريخية وجذرية في مسيرة المرأة اليمنية، حيث صاغ النضال المشترك معادلة وجودية تبادلت فيها المرأة والثورة العطاء؛، فكانت المرأة رافعة أساسية لانتصار الثورة، وكانت الثورة طوق النجاة الذي أعاد للمرأة إنسانيتها وحقوقها المسلوبة..



وأكدت في تصريح لـ"الميثاق" أن المرأة اليمنية لم تكن قبل عام 1962م بعيدة عن الهم الوطني، بل كانت شريكاً فاعلاً في تهيئة البيئة النضالية لإيقاد مشاعل الثورة، وقد سجل التاريخ الدور السري الذي اضطلعت به المرأة في إيواء الثوار والأحرار، ونقل الرسائل والمنشورات السرية والأسلحة تحت مرأى ومسمع عكفة وعيون الإمام؛ دون أن يثير ذلك الشكوك..



وقالت الخطري : لا يمكن للتاريخ أن يتجاهل أو يتجاوز الدور البطولي الذي خطته النساء اليمنيات إبان حصار السبعين يوماً، حيث سجلت حضوراً رائعاً في خط المواجهة الأول من خلال المشاركة في إعداد الطعام للثوار المرابطين، وتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، كما أن البعض منهن حملن السلاح دفاعاً وحمايةً للأحياء..



وأشارت إلى أن المرأة اليمنية انتصرت للثورة بصبرها وتضحياتها، وفي المقابل انتصرت الثورة للمرأة بإخراجها من ظلمات الجهل والتجهيل والتهميش إلى نور العلم والمواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية في بناء الوطن، لتصل إلى أعلى المناصب القيادية ولتؤكد في هذا الصدد أنها إلى جانب أخيها الرجل عمودان أساسيان لا غنِى عنهما في بناء الوطن والانتصار لقضاياه حاضراً ومستقبلاً..



ووجهت الخطري بهذه المناسبة الوطنية العظيمة؛ الذكرى الـ64 لثورة سبتمبر الخالدة، كل التحية والتقدير للمرأة اليمنية الثائرة، والمربية الفاضلة والمعلمة والطبيبة والممرضة والمهندسة، ولكل النساء اليمنيات اللائي يعملن من أجل عزة وكرامة الوطن وحماية وحدته واستقلاله وسيادته.. وقالت: "تحية لهن وهن يؤكدن على الدوام أنهن قوة فاعلة ليس في النضال الثوري فحسب وإنما في كل مسارات الحياة .. ولا يمكن الاستغناء عن دورهن أو تجاوز هذه الحقيقة الحاضرة دوماً"..



واختتمت الأمين العام المساعد تصريحها بتوجيه التهاني الصادقة لقيادة المؤتمر العليا وفي مقدمتها الشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وإلى قيادات ومنتسبات المؤتمر، والمرأة عموماً في كل محافظات اليمن بهذه المناسبة الوطنية..



عاشت الثورة اليمنية "26 سبتمبر و 14 أكتوبر و الـ30 من نوفمبر" .. وعاش الوطن حراً شامخاً .. وكل عام وأنتم بألف خير.

