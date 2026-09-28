الثلاثاء, 29-سبتمبر-2026 الساعة: 09:47 م - آخر تحديث: 05:55 م (55: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
بقلم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
فريق ركن د. قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
مُجرمُ الحربِ / نتنياهو يحلُّ ضيفاً مُكرَّماً على أبو ظبي المُتصهينة
أ. د / عبدالعزيز صالح بنِ حَبتُور عضوُ المجلسِ السِّياسيّ الأعلى في الجمهوريَّةِ اليمنيَّةِ/ صنعاء . نائبُ رئيسِ المُؤتمرِ الشَّعبيّ العامّ
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - الخطري: ثورة 26 سبتمبر أعادت للمرأة حقوقها

الخطري: ثورة 26 سبتمبر أعادت للمرأة إنسانيتها وحقوقها

المؤتمرنت -
الخطري: ثورة 26 سبتمبر أعادت للمرأة إنسانيتها وحقوقها
أوضحت الأستاذة فاطمة الخطري -الأمين العام المساعد للمؤتمر لشئون المرأة- أن ثورة 26 سبتمبر المجيدة عام 1962م مثّلت نقطة تحول تاريخية وجذرية في مسيرة المرأة اليمنية، حيث صاغ النضال المشترك معادلة وجودية تبادلت فيها المرأة والثورة العطاء؛، فكانت المرأة رافعة أساسية لانتصار الثورة، وكانت الثورة طوق النجاة الذي أعاد للمرأة إنسانيتها وحقوقها المسلوبة..

وأكدت في تصريح لـ"الميثاق" أن المرأة اليمنية لم تكن قبل عام 1962م بعيدة عن الهم الوطني، بل كانت شريكاً فاعلاً في تهيئة البيئة النضالية لإيقاد مشاعل الثورة، وقد سجل التاريخ الدور السري الذي اضطلعت به المرأة في إيواء الثوار والأحرار، ونقل الرسائل والمنشورات السرية والأسلحة تحت مرأى ومسمع عكفة وعيون الإمام؛ دون أن يثير ذلك الشكوك..

وقالت الخطري : لا يمكن للتاريخ أن يتجاهل أو يتجاوز الدور البطولي الذي خطته النساء اليمنيات إبان حصار السبعين يوماً، حيث سجلت حضوراً رائعاً في خط المواجهة الأول من خلال المشاركة في إعداد الطعام للثوار المرابطين، وتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، كما أن البعض منهن حملن السلاح دفاعاً وحمايةً للأحياء..

وأشارت إلى أن المرأة اليمنية انتصرت للثورة بصبرها وتضحياتها، وفي المقابل انتصرت الثورة للمرأة بإخراجها من ظلمات الجهل والتجهيل والتهميش إلى نور العلم والمواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية في بناء الوطن، لتصل إلى أعلى المناصب القيادية ولتؤكد في هذا الصدد أنها إلى جانب أخيها الرجل عمودان أساسيان لا غنِى عنهما في بناء الوطن والانتصار لقضاياه حاضراً ومستقبلاً..

ووجهت الخطري بهذه المناسبة الوطنية العظيمة؛ الذكرى الـ64 لثورة سبتمبر الخالدة، كل التحية والتقدير للمرأة اليمنية الثائرة، والمربية الفاضلة والمعلمة والطبيبة والممرضة والمهندسة، ولكل النساء اليمنيات اللائي يعملن من أجل عزة وكرامة الوطن وحماية وحدته واستقلاله وسيادته.. وقالت: "تحية لهن وهن يؤكدن على الدوام أنهن قوة فاعلة ليس في النضال الثوري فحسب وإنما في كل مسارات الحياة .. ولا يمكن الاستغناء عن دورهن أو تجاوز هذه الحقيقة الحاضرة دوماً"..

واختتمت الأمين العام المساعد تصريحها بتوجيه التهاني الصادقة لقيادة المؤتمر العليا وفي مقدمتها الشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وإلى قيادات ومنتسبات المؤتمر، والمرأة عموماً في كل محافظات اليمن بهذه المناسبة الوطنية..

عاشت الثورة اليمنية "26 سبتمبر و 14 أكتوبر و الـ30 من نوفمبر" .. وعاش الوطن حراً شامخاً .. وكل عام وأنتم بألف خير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ورشة بصنعاء لرفع استخلاص الدقيق
أخبار: صلاح: الحياة البرلمانية إحدى أبهى ثمار الثورة
قضايا وآراء: مُجرمُ الحربِ / نتنياهو يحلُّ ضيفاً مُكرَّماً على أبو ظبي المُتصهينة
أخبار: محمد صلاح: الحد من الدقيق يُعزز زراعة القمح
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
عربي ودولي: زلزال قوي يهز هذه المنطقة
أخبار: الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل غزة إلى أكبر غيتو
أخبار: تعز: استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات عدوانية
أخبار: عبور 198 سفينة تجارية عبر باب المندب بـ5 أيام
أخبار: مجيديع: ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن قيمتها الحية
أخبار: الوهباني: ذكرى 26 سبتمبر مناسبة لاستحضار التاريخ
أخبار: الشريف: المؤتمر يستند إلى "سبتمبر وأكتوبر"
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74,022
أخبار: طيران العدو يستهدف مدرسة في التعزية
أخبار: عدوان سعودي على محافظة صعدة
قضايا وآراء: 26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قضايا وآراء: ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
أخبار: ناطق الحكومة: تصعيد العدو لجرائمه لن يمر دون رد
أخبار: عبد السلام: المجازر السعودية تكشف نواياها التخريبية
أخبار: سريع: تشكيل حربي ارتكب جريمة بحق المدنيين بتعز
أخبار: هزة أرضية تضرب الجند في تعز
أخبار: تعز: شهداء وجرحى بغارات على سوق بمفرق ماوية
أخبار: حقوق الإنسان تُدين جرائم العدو في تعز وصعدة
أخبار: امتيازات للمستوردين عبر المنافذ البحرية بالحديدة
أخبار: حزب البعث العربي القومي: ثورة 26 سبتمبر أعظم إنجاز في تاريخ اليمن الحديث
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026