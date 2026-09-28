المؤتمرنت -

صلاح: الحياة البرلمانية إحدى أبهى ثمار ثورة 26 سبتمبر

أكد الأخ الشيخ عزام صلاح - عضو اللجنة العامة، رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- أن حلول الذكرى الـ64 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة يمثل محطة تاريخية لاستلهام قيم الحرية والكرامة والجمهورية، مشيراً إلى كونها ذكرى خالدة تمد أجيال الثورة المتعاقبة بمثلها وقيمها الوطنية والإنسانية..



وقال إن مرور 64 عاماً وما تعاقب هذه الفترة من أجيال لم يؤثر على زخمها الثوري؛ معتبراً أن حالة التفاعل الشعبية والجماهيرية مع كل إطلالة لها دليل ناصع على شعبيتها وقيمتها الكبرى في نفس ووجدان اليمنيين، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود الجبارة نحو مزيد من التجسيد لأهداف الثورة..



مشيراً إلى أن ما يعانيه الوطن حالياً من انقسام وتدخلات خارجية، لن يؤثر على زخم الثورة وديمومتها، ذلك أن الثورة اليمنية تحمل في طياتها وحركاتها الوطنية المعالجات الناجعة لحالة التشرذم، وهو ما يستدعي الوقوف صفاً واحداً حول الثورة والانتصار لأهدافها بعيداً عن المصالح الضيقة والأنانية..



وأشاد عزام صلاح في هذا الصدد بالحياة البرلمانية، واعتبرها إحدى أبهى وأهم ثمار هذه الثورة الخالدة، والركيزة الأساسية التي تجسد المشاركة الشعبية الفاعلة في الرقابة على مؤسسات الدولة ومتابعة أدائها..

مؤكداً أن التجربة البرلمانية وما شهدته من تطور عبر مسيرتها بعد انطلاق الثورة ستظل حريصة على التتويج الأمثل للإرادة الشعبية الحقة والتجسيد الدائم لحق المواطنين في تطلعاتهم السياسية والتنموية..



منوهاً إلى أن مجلس النواب كمؤسسة دستورية تعبر عن خيار الشعب الانتخابي سيظل وفياً للثورة وعاملاً مهماً من عوامل الدفع بمسيرتها نحو المستقبل الأفضل لليمن .. مؤكداً أن هذا الدور المحوري لنواب الشعب قد أفشل محاولات استنساخ المؤسسة التشريعية، ذلك أن حالة الثبات لأعضائها قد مكنت من ممارسة مهامه الوطنية ومسؤولياته الدستورية ومن قلب العاصمة صنعاء، وهي ممارسة تتمتع بزخم ثوري سبتمبري متجدد، مؤمنة بالثورة ومشروعها الحضاري والوطني ومتمسكة بحق الشعب في تجسيد إرادته الحرة عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية العامة..



واختتم رئيس الهيئة البرلمانية تصريحه لـ"الميثاق" بالتأكيد على أن الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ستظل وفية للأهداف والمنطلقات الوطنية التي قام عليها المؤتمر والتي تشكل في جوهرها الامتداد الحقيقي والأصيل لمبادئ ثورة 26 سبتمبر وأهدافها السامية.



