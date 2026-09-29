الثلاثاء, 29-سبتمبر-2026 الساعة: 09:48 م - آخر تحديث: 05:55 م (55: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
بقلم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
فريق ركن د. قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
مُجرمُ الحربِ / نتنياهو يحلُّ ضيفاً مُكرَّماً على أبو ظبي المُتصهينة
أ. د / عبدالعزيز صالح بنِ حَبتُور عضوُ المجلسِ السِّياسيّ الأعلى في الجمهوريَّةِ اليمنيَّةِ/ صنعاء . نائبُ رئيسِ المُؤتمرِ الشَّعبيّ العامّ
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - شبكة تُدين استهداف العدو للمدنيين بالمعافر

شبكة تعز تُدين استهداف العدو السعودي للمدنيين في المعافر

المؤتمرنت -
شبكة تعز تُدين استهداف العدو السعودي للمدنيين في المعافر
أدانت شبكة تعز للحقوق والحريات بأشد العبارات استمرار استهداف العدو السعودي للمدنيين والأعيان المدنية ومقومات العيش بمحافظة تعز.

وأكدت الشبكة في بيان أن استمرار الاعتداءات يفاقم من الكارثة الإنسانية ويجبر السكان على النزوح والتهجير القسري.

وأشارت إلى أن فرق الرصد الميداني التابعة للشبكة وثّقت ما تعرضت له منطقة الكدحة بمديرية المعافر صباح أمس، لغارات عدوانية أسفرت عن استشهاد أربعة مدنيين "ثلاث نساء ورجل مسن" وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، وتدمير طال منازل ومزارع المواطنين، ونفوق أعداد من المواشي وتضرر مناحل العسل ومصادر أرزاقهم.

وأوضح البيان، أن خطورة الجريمة تتعدى الخسائر البشرية المباشرة لتطال مقومات البقاء والإنتاج الزراعي والحيواني، معتبرًا المساس بمصادر رزق السكان، تهديدًا لاستقرارهم الإنساني ودفعهم لمزيد من موجات النزوح الداخلي.

ولفتت الشبكة إلى أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخرقًا فادحاً لمبادئ التمييز والتناسب، مؤكدًا أن هذه الأفعال تصنف جرائم حرب متكاملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

وحمّل البيان النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة إزاء هذه المجزرة وكافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية منذ مارس 2015م.

وطالبت شبكة تعز الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ تدابير حازمة لحماية المدنيين، وتقديم المتورطين للعدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على مواصلة الفرق الميدانية للشبكة عمليات الرصد والتوثيق والتحقق من الانتهاكات لتضمينها في الملفات الجنائية أمام المحاكم والهيئات الدولية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ورشة بصنعاء لرفع استخلاص الدقيق
أخبار: الخطري: ثورة 26 سبتمبر أعادت للمرأة حقوقها
قضايا وآراء: مُجرمُ الحربِ / نتنياهو يحلُّ ضيفاً مُكرَّماً على أبو ظبي المُتصهينة
أخبار: محمد صلاح: الحد من الدقيق يُعزز زراعة القمح
عربي ودولي: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
عربي ودولي: زلزال قوي يهز هذه المنطقة
أخبار: الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل غزة إلى أكبر غيتو
أخبار: تعز: استشهاد وإصابة 7 مواطنين بغارات عدوانية
أخبار: عبور 198 سفينة تجارية عبر باب المندب بـ5 أيام
أخبار: مجيديع: ثورة 26 سبتمبر أعادت لليمن قيمتها الحية
أخبار: الوهباني: ذكرى 26 سبتمبر مناسبة لاستحضار التاريخ
أخبار: الشريف: المؤتمر يستند إلى "سبتمبر وأكتوبر"
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74,022
أخبار: طيران العدو يستهدف مدرسة في التعزية
أخبار: عدوان سعودي على محافظة صعدة
قضايا وآراء: 26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قضايا وآراء: ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
أخبار: ناطق الحكومة: تصعيد العدو لجرائمه لن يمر دون رد
أخبار: عبد السلام: المجازر السعودية تكشف نواياها التخريبية
أخبار: سريع: تشكيل حربي ارتكب جريمة بحق المدنيين بتعز
أخبار: هزة أرضية تضرب الجند في تعز
أخبار: تعز: شهداء وجرحى بغارات على سوق بمفرق ماوية
أخبار: حقوق الإنسان تُدين جرائم العدو في تعز وصعدة
أخبار: امتيازات للمستوردين عبر المنافذ البحرية بالحديدة
أخبار: حزب البعث العربي القومي: ثورة 26 سبتمبر أعظم إنجاز في تاريخ اليمن الحديث
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026