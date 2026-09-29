المؤتمرنت -

شبكة تعز تُدين استهداف العدو السعودي للمدنيين في المعافر

أدانت شبكة تعز للحقوق والحريات بأشد العبارات استمرار استهداف العدو السعودي للمدنيين والأعيان المدنية ومقومات العيش بمحافظة تعز.



وأكدت الشبكة في بيان أن استمرار الاعتداءات يفاقم من الكارثة الإنسانية ويجبر السكان على النزوح والتهجير القسري.



وأشارت إلى أن فرق الرصد الميداني التابعة للشبكة وثّقت ما تعرضت له منطقة الكدحة بمديرية المعافر صباح أمس، لغارات عدوانية أسفرت عن استشهاد أربعة مدنيين "ثلاث نساء ورجل مسن" وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، وتدمير طال منازل ومزارع المواطنين، ونفوق أعداد من المواشي وتضرر مناحل العسل ومصادر أرزاقهم.



وأوضح البيان، أن خطورة الجريمة تتعدى الخسائر البشرية المباشرة لتطال مقومات البقاء والإنتاج الزراعي والحيواني، معتبرًا المساس بمصادر رزق السكان، تهديدًا لاستقرارهم الإنساني ودفعهم لمزيد من موجات النزوح الداخلي.



ولفتت الشبكة إلى أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخرقًا فادحاً لمبادئ التمييز والتناسب، مؤكدًا أن هذه الأفعال تصنف جرائم حرب متكاملة الأركان لا تسقط بالتقادم.



وحمّل البيان النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية الكاملة إزاء هذه المجزرة وكافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية منذ مارس 2015م.



وطالبت شبكة تعز الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ تدابير حازمة لحماية المدنيين، وتقديم المتورطين للعدالة ومنع إفلاتهم من العقاب.



واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على مواصلة الفرق الميدانية للشبكة عمليات الرصد والتوثيق والتحقق من الانتهاكات لتضمينها في الملفات الجنائية أمام المحاكم والهيئات الدولية.

