المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران، وسهل تهامة والساحل الغربي.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعـد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، ولحج، والضالع، وذمار وصعدة.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب وتشكل الضباب، ونصح باتباع إجراءات السلامة.