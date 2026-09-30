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أخبار
المؤتمر نت - 1317 مستوطنًا في اقتحام جديد للأقصى

1317 مستوطنًا في اقتحام جديد للمسجد لأقصى

المؤتمرنت -
1317 مستوطنًا في اقتحام جديد للمسجد لأقصى
اقتحم أكثر من 1300 مستوطن صهيوني، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلين، الذي أدى طقوسًا تلمودية وحمل ما يسمى "القرابين النباتية"، وسط حماية شرطة العدو الإسرائيلي وتشديد القيود على دخول المصلين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، إن قرابة الـ 1317 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال اليوم الخامس مما يسمى "عيد العرش" اليهودي، فيما ضيقت قوات العدو الإسرائيلي على دخول المصلين وسهلت اقتحامات المستوطنين وأداءهم الطقوس التلمودية.

ولفتت محافظة القدس إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية العام 2026 الجاري إلى 52,277 مستوطنًا. منوهة إلى تواصل الاقتحامات اليومية وتصاعد مظاهر الطقوس الدينية العلنية والانتهاكات داخل المسجد المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، أن فيغلين اقتحم باحات الأقصى برفقة مجموعات من المستوطنين، حاملاً "القرابين النباتية"، وأدى طقوساً تلمودية داخل باحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال.

وتأتي اقتحامات اليوم في سياق تصعيد خلال أيام "عيد العرش"، إذ شهد ثاني أيام العيد اقتحام 1500 مستوطن للأقصى، وأداء طقوس وصلوات تلمودية، بينها "السجود الملحمي" والانبطاح الجماعي، إلى جانب إدخال "القرابين النباتية".

وفي ثالث أيام العيد، اقتحم 1731 مستوطنًا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية في باحاته، بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في محيط البلدة القديمة.

وأعلنت محافظة القدس أن 1271 مستوطنًا اقتحموا الأقصى في الثالث من أيام "عيد العرش"، وأدوا صلاة "الموساف" بصيغتها الخاصة، متضمنة مضامين مرتبطة بقرابين الأعياد.

وترافق التصعيد مع قيود على حركة الفلسطينيين في القدس القديمة؛ إذ أغلقت قوات العدو الإسرائيلي طرقاً مؤدية إلى البلدة القديمة والأقصى، بينها شارع باب الأسباط، لتأمين حركة المستوطنين المشاركين في الطقوس، وفق محافظة القدس.

وفي اليوم الثاني من العيد، أُجبر أصحاب محال في سوق القطانين المؤدي إلى الأقصى على إغلاقها، فيما أدى مستوطنون طقوساً تلمودية في السوق، بالتزامن مع تقييد حركة المقدسيين.

وبحسب محافظة القدس، بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي 40,661 مستوطنًا، فيما صدرت نحو 800 قرار إبعاد بحق مقدسيين عن المسجد منذ بداية العام وحتى أوائل سبتمبر الجاري.








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