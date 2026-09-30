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المؤتمر نت - في واحدة من أكثر أشواط بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" إثارة وجنوناً، كتب المنتخب اليمني فصلاً كروياً لا يُنسى ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بعدما حول تأخره بهدف أمام البحرين إلى تقدم ساحق برباعية، في 45 دقيقة فقط قلبت كل التوقعات.

اليمن يسحق البحرين بخماسية ويحقق أكبر فوز في تاريخه بكأس الخليج العربي

المؤتمرنت -متابعات -
اليمن يسحق البحرين بخماسية ويحقق أكبر فوز في تاريخه بكأس الخليج العربي
في واحدة من أكثر أشواط بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" إثارة وجنوناً، كتب المنتخب اليمني فصلاً كروياً لا يُنسى ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بعدما حول تأخره بهدف أمام البحرين إلى تقدم ساحق برباعية، في 45 دقيقة فقط قلبت كل التوقعات.
وانتهت المباراة بفوز اليمن بنتيجة 5-2، حفظ بها ماء وجهه بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة التي تضم قطر والإمارات، ودفع البحرين إلى المركز الرابع والأخير.
ورفع منتخب اليمن رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، خلف الإمارات وقطر، بينما بقي منتخب البحرين في المركز الأخير دون نقاط.
البحرين تباغت اليمن
دخل المنتخبان أرضية الملعب وكل منهما يبحث عن انتصار يحفظ ماء الوجه، بعد أن حسم خروجهما إثر الهزيمة أمام قطر والإمارات في الجولتين الماضيتين، لكن البداية جاءت صادمة للجماهير اليمنية.
في الدقائق الأولى، فرض المنتخب البحريني أفضليته، وتمكن مهاجمه علي الدوسري من استغلال ثغرة في الدفاع اليمني ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة السابعة، معلناً تقدم البحرين 1-0، هدفٌ أربك حسابات اليمنيين وأشعل المدرجات البحرينية.

لحظة العودة باحتفالية رونالدو
الرد اليمني جاء بطريقة لا يمكن نسيانها، عند الدقيقة الثامنة عشرة، استلم ناصر محمدوه الغواشي كرة طولية خلف المدافعين، انطلق بسرعته، وراوغ مدافع البحرين حسين عبد الكريم بمراوغة ماكرة أسقطته أرضاً، وهي اللقطة التي أشعلت حماس الجماهير.
محمدوه لم يتردد، وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس، معيداً المباراة إلى نقطة التعادل 1-1.
ولم يكتفِ بالتسجيل، بل توجه نحو الجماهير واحتفل على طريقة قدوته كريستيانو رونالدو باحتفالية "Siuuu" الشهيرة، لتنفجر المدرجات اليمنية، حيث كان هذا الهدف هو الشرارة التي أشعلت انتفاضة اليمن.
المطري يعلن التقدم
بعد الهدف، امتلك المنتخب اليمني زمام المبادرة وفرض أسلوبه السريع. وفي الدقيقة الحادية والثلاثين، جاءت اللحظة المنتظرة، عندما تمكن القائد عبدالواسع المطري من ترجمة الضغط اليمني إلى هدف ثانٍ، بتسديدة متقنة من داخل المنطقة، ليقلب النتيجة رأساً على عقب ويضع اليمن في المقدمة 2-1.
الوسماني يؤكد الانهيار البحريني
انهار المنتخب البحريني ذهنياً بعد هدف التقدم، وهو ما استغله اليمنيون ببراعة؛ فعند الدقيقة الأربعين، ومن هجمة منظمة بدأت من وسط الملعب، وصلت الكرة إلى رامي الوسماني الذي لم يجد أي صعوبة في إيداعها الشباك، معلناً الهدف الثالث لليمن 3-1، وسط ذهول تام من الجماهير البحرينية.
قاسم يختتم مهرجان الأهداف
وقبل أن يلتقط الجميع أنفاسه، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وجه عادل عباس قاسم الضربة القاضية.. ففي الدقيقة الرابعة والأربعين، استغل قاسم دربكة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية أعلنت عن الهدف الرابع لليمن، لينتهي شوط أول مجنون بنتيجة 4-1.
وفي الدقيقة 67، أشعل علي جعفر مدن المباراة من جديد، بعدما تمكن من تقليص الفارق بهدف لصالح المنتخب البحريني، ليُعيد الأمل لفريقه ويُشعل الدقائق الأخيرة من المواجهة.
وجاء هدف مدن بعد هجمة منظمة للبحرين، استغل فيها المساحات في الدفاع اليمني، وسدد كرة متقنة سكنت الشباك، ليُقلص النتيجة إلى 4-2، ويُعيد الضغط على المنتخب اليمني الذي كان قد فرض سيطرته.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع 90+5، وجه رامي الوسماني الضربة القاضية وأطلق رصاصة الرحمة على آمال المنتخب البحريني، بعدما سجل الهدف الخامس لصالح اليمن. وجاء هدف الوسماني، وهو ثاني أهدافه في المباراة، ليؤكد التفوق اليمني الكاسح ويختتم مهرجان الأهداف، بعد هجمة مرتدة سريعة استغل فيها المساحات خلف الدفاع البحريني، ليضع الكرة بثقة في الشباك، معلناً فوزاً تاريخياً لليمن بنتيجة 5-2.
وبذلك حصد المنتخب اليمني 3 نقاط شرفية ودع بها البطولة، بينما غادر المنتخب البحريني حامل اللقب بـ3 هزائم، ومن دون أي نقطة في رصيده.
المصدر -كوورة








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