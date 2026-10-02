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أخبار
المؤتمر نت - أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية، 94 غارةً جويةً وصاروخاً.

طيران العدوان السعودي يشن 94 غارة جوية وصاروخًا

المؤتمرنت -
طيران العدوان السعودي يشن 94 غارة جوية وصاروخًا
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية، 94 غارةً جويةً وصاروخاً.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن طيران العدو السعودي استهدف بـ 94 غارة وصاروخًا الأعيان المدنية في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن شن الغارات التي شنها العدو السعودي، جاءت من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما العدوان الصاروخي من نجران وجيزان، مبينًا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن ألف و350 غارةً جويةً وصاروخاً.








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