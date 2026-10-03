المؤتمرنت -

اليمن إلى نهائي غرب آسيا للناشئين بعد اقصاء الإمارات

تأهل المنتخب الوطني اليمني للناشئين إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا تحت 17 عامًا، المقامة في مدينة العقبة الأردنية، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.



وبدأ «الأحمر الصغير» المباراة بقوة، ونجح سيلان بشير في افتتاح التسجيل للمنتخب اليمني مبكرًا، قبل أن يتمكن المنتخب الإماراتي من العودة إلى المباراة وتعديل النتيجة.



وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه نحو مزيد من الإثارة والندية، ظهر علي شفيق الوصابي ليسجل هدف الفوز للمنتخب اليمني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك المنتخب الإماراتي، مانحًا اليمن بطاقة العبور إلى النهائي.



وحافظ ناشئو اليمن على تقدمهم حتى صافرة النهاية، ليواصلوا مشوارهم المميز في البطولة، بعدما كانوا قد تصدروا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.



وينتظر المنتخب اليمني في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الأردن ولبنان، بحثًا عن التتويج بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين.