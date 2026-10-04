المؤتمرنت -

5 غارات على صعدة .. إصابة 3 في غارة للعدوان السعودي بصنعاء

أفادت وزارة الصحة والبيئة بإصابة ثلاثة مواطنين جراء استهداف العدو السعودي ظهر اليوم، مصنعًا للإسفنج في منطقة المحجر بشملان في العاصمة صنعاء.



وأكدت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، إصابة ثلاثة مواطنين بحالات اختناق نتيجة تصاعد الحرائق والأدخنة الكثيفة من موقع القصف كحصيلة أولية.



واعتبرت استهداف المصانع والمنشآت الإنتاجية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يضاف إلى سلسلة جرائم العدو السعودي التي تستوجب التحقيق والمساءلة الدولية.



وفي محافظة صعدة أوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي شن ثلاث غارات على مديرية كتاف والبقع، واستهدف بغارتين مديرية سحار.



وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي واصل قصفه الصاروخي على المدنيين في المناطق الحدودية بمديرية حيدان.