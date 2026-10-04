المؤتمرنت -

قصف يمني لشركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض وشركة أرامكو في منطقة خريص.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذت بعون الله عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.



وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله تعالى وتسببتا بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة.



وأشار البيان، إلى أن العمليتين تأتيان في إطار الرد على العدو السعودي المجرم الذي يواصل عدوانه الظالم على اليمن بشنه المزيد من الغارات العدوانية والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخًا استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غاراته العدوانية على اليمن منذ بدء التصعيد ألف و460 غارة جوية وصاروخًا.



وجدّدت القوات المسلحة تأكيدها على مواصلة دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا.