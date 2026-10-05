المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل المنتصر

بعث نائب رئس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/أحمد يحيى المنتصر، الرئيس الأسبق لفرع المؤتمر بمديرية عتمة، عضو المجلس المحلي بالمديرية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة في خدمة الوطن والمجتمع.



واشار لبوزه الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية في المجال التعاوني، وجهوده المجتمعية في العمل الخيري وإصلاح ذات البين.



و في برقية العزاء التي وجهها الى نجلي الفقيد الشيخ/ عبدالواحد أحمد المنتصر، والشيخ/ المنتصر أحمد المنتصر واخوانهما، وكافة ال المنتصر بمديرية عتمة محافظة ذمار، عبر الدكتور لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن بالغ العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب.



سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"