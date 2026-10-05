المؤتمرنت -

هطول أمطار متوقعة في 5 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من تعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.



وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعـد أحياناً على أجزاء من محافظات حضرموت، وشبوة، وأبين، ولحج، والضالع وذمار.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية وبعدم استخدام الهواتف المحمولة، وبفصل التيار الكهربائي.