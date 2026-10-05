المؤتمرنت -

منظمة انتصاف تدين استهداف العدوان المدنيين والطالبات

أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل التصعيد المستمر للعدوان السعودي واستهداف المدنيين في مناطق مأهولة، وآخرها استشهاد طالبة وإصابة ستة آخرين، بينهم طالبتان، جراء غارتين على منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء إضافة إلى استشهاد امرأة إثر غارة استهدفت مزرعة في بيت الشاطبي بمديرية سنحان.



واعتبرت المنظمة في بيان لها هذه الجرائم انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد التي تكفل حماية المدنيين من أخطار الهجمات العسكرية، وتفرض على العدوان السعودي الالتزام الصارم بمبادئ التمييز والتناسب.



وشدد البيان على أن استهداف الطالبات وسقوط شهيدة وإصابة طالبتين ضمن حصيلة المصابين يمثل اعتداءً بالغ الخطورة على الأطفال والمدنيين، وانتهاكًا لحقهم الأصيل في الحياة والسلامة والأمان.



وأوضح أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأشار البيان إلى أن استهداف المناطق والأحياء المدنية وطالبات المدارس وغيرها من الأعيان المدنية، ومواصلة تعريض النساء والأطفال والمدنيين لخطر الغارات، يمثل انتهاكات تستوجب التوثيق والتحقيق والمساءلة.



وحملت المنظمة العدو السعودي المسؤولية عن هذه الجرائم وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح.



ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المدنيين في اليمن، والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فعالة لحماية النساء والأطفال والمدنيين، ووقف استهداف المناطق والأعيان المدنية، وضمان احترام الحماية الخاصة المقررة للأطفال والمنشآت التعليمية والمدنية.



وأكدت المنظمة أن استمرار سقوط النساء والأطفال والمدنيين ضحايا للعدوان السعودي يستوجب موقفًا دوليًا جادًا يتجاوز بيانات الإدانة إلى آليات حقيقية للمساءلة والإنصاف وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما يكفل للضحايا وذويهم حقهم في العدالة.

(سبأ)