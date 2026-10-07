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المؤتمر نت - نفذت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم، عددًا من العمليات العسكرية النوعية في العمق السعودي ، مستهدفةً في الوقت ذاته التحشيدات السعودية ومطارات العدو ومعسكراته الاستراتيجية

استهداف مطارات وقواعد عسكرية للعدوان بعمليات نوعية

المؤتمرنت -
استهداف مطارات وقواعد عسكرية للعدوان بعمليات نوعية
نفذت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم، عددًا من العمليات العسكرية النوعية في العمق السعودي ، مستهدفةً في الوقت ذاته التحشيدات السعودية ومطارات العدو ومعسكراته الاستراتيجية.


وفي سلسلة بيانات متلاحقة، أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية عن العمليات التي تأتي في إطار معادلات الردع اليمنية، ردًّا على العدوان والحصار السعودي بحق الشعب اليمني.

وفي العمليات المتعلقة بفرض الحصار الجوي الشامل على العدو، أوضح العميد يحيى سريع أن "قواتنا المسلحة تمكنت، بفضل الله، من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة"، مؤكدًا أن "الإصابة كانت دقيقة -بفضل الله- وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

وبعد نحو ساعة من هذه العملية، جددت القوات المسلحة استهدافها لمطار الملك خالد "بصاروخ باليستي"، فيما جدد العميد سريع التأكيد على أن "الإصابة كانت دقيقة -بفضل الله- وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار".

وفي سياق متصل، أعلن العميد سريع عن تنفيذ "قواتنا المسلحة -بفضل الله- عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، منوهًا إلى أن "الإصابات كانت دقيقة -بفضل الله- وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في مطار أبها وأضرار في قاعدة خميس مشيط".

وفي سياق معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما وجدت، نوه العميد سريع إلى أن "قواتنا المسلحة نفذت -بفضل الله تعالى- عملية عسكرية نوعية استهدفت معسكر الدغارير في جيزان، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي، وذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشددًا على أن "الإصابات كانت دقيقة -بفضل الله- وخلفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم جنود وضباط سعوديون، واحتراق عدد من مخازن الأسلحة".









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