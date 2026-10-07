المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي لبوزه في وفاة شقيقه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد غالب لبوزه، في وفاة شقيقه العميد/ ناجي محمد غالب لبوزه، الذي وافاه الأجل بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاماً، وبعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشاد رئيس المؤتمر في برقيته بالمسيرة الوطنية للفقيد، وما قدمه خلال حياته من عطاء وإسهامات في خدمة الوطن، والدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والوحدة اليمنية، وما جسده من مواقف وإسهامات وطنية خلال مسيرته الحافلة بالعطاء.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ قاسم محمد غالب لبوزه، وإخوانه وإلى أبناء الفقيد مراد ومحمد وقاسم ناجي محمد لبوزه، وأفراد أسرته، وكافة آل لبوزه خاصة ، وأبناء ردفان بمحافظة لحج عامة عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وآل لبوزه كافة الصبر والسلوان، ويعظم لهم الأجر.

إنا لله وإنا إليه راجعون