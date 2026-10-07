المؤتمرنت -

طرد تحشيدات العدوان شرق محافظة الجوف

تمكنت القوات المسلحة اليمنية من طرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم باتجاه قواتنا شرق محافظة الجوف.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بعون الله وتأييده من طرد التحشيدات السعودية التي حاولت التقدم باتجاه مواقع قواتنا شرقي محافظة الجوف.



وحسب العميد سريع فقد تم استهداف كل تجمعاتهم بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ولم يحرز العدو بفضل الله أي تقدم، وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.

