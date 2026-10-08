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لبوزه يشكر رئيس المؤتمر على تعزيته بوفاة شقيقه

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية شكر جوابية من الدكتور قاسم لبوزه ردا على برقية التعزية له بوفاة شقيقه ..

وجاء في البرقية :

الأخ الشيخ/ صادق أمين أبو رأس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تلقيت ببالغ التقدير وعظيم الامتنان برقية التعزية والمواساة الكريمة التي تفضلتم بتوجيهها إليّ وإلى أسرتي خاصة ، وأبناء ردفان بمحافظة لحج عامة ، في وفاة شقيقي المغفور له بإذن الله العميد/ ناجي محمد غالب لبوزة، وما حملته من مشاعر صادقة ومواساة أخوية نبيلة في هذا المصاب الأليم.



وإننا إذ نثمّن لكم ولقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام هذه المشاعر الأخوية الصادقة، فإنها كان لها بالغ الأثر في نفوسنا، وخففت من وقع المصاب، وهي تعبير أصيل عن الوفاء والتلاحم الذي يجمع أبناء المؤتمر وقياداته في مختلف الظروف.



كما أقدّر لكم ما تضمنته برقيتكم من إشادة بمسيرة الفقيد وما قدمه خلال حياته من عطاء وخدمة للوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعًا وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.



ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم لكم، باسمي وباسم أسرة الفقيد، وأبناء ردفان بمحافظة لحج عامة،بخالص الشكر وعظيم الامتنان على كريم مواساتكم وصادق مشاعركم، سائلاً الله تعالى أن يحفظكم ويمدكم بالصحة والعافية، وأن يجزيكم خير الجزاء، وألا يريكم مكروهًا في عزيز.



وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام،،



أخوكم/ د. قاسم محمد لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام