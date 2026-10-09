المؤتمرنت -

جرائم السعودية باليمن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى

أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن الجرائم التي ترتكبها مملكة نجد في اليمن، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى وتكشف مستوى العجز والتواطؤ ورفع الشعارات الزائفة.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن استمرار العربدة من قبل النظام السعودي المجرم باستهداف الأراضي اليمنية، يؤكد أن هذا النظام لا يفهم إلا لغة القوة.



ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت بنك أهداف مشروعة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وعلى الجميع الابتعاد عن تلك الأهداف.



وبين، أن بيادق النظام السعودي ومرتزقته على الأراضي اليمنية هم الأكثر خسرانًا والأسوأ عاقبة.



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن بسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي اليمنية حق مشروع كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق.