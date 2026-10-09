السبت, 10-أكتوبر-2026 الساعة: 03:02 ص - آخر تحديث: 10:05 م (05: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
بقلم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
فريق ركن د. قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
حزبُ الخُضر البريطانيّ يُعرِّي الصُّهيونيَّةَ كعُنصريَّةٍ..
أ.د / عبد العزيز صالح بن حَبتُور * عضوُ المجلسِ السِّياسيّ الأعلى في الجمهوريَّةِ اليمنيَّةِ / صنعاء. * نائبُ رئيسِ المُؤتمرِ الشَّعبيّ العامّ.
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - افاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 77 غارةً جويةً وصاروخًا.

العدو السعودي شن 77 غارة جوية وصاروخًا خلال الـ 24 ساعة

المؤتمرنت -
العدو السعودي شن 77 غارة جوية وصاروخًا خلال الـ 24 ساعة
افاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 77 غارةً جويةً وصاروخًا.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن طيران العدو السعودي استهدف بـ 77 غارة وصاروخًا الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز وعمران من خلال طائرات "F15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغت ألف و934 غارةً جويةً وصاروخًا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: مُحمَّد بنُ فريد العولقيُّ في ذمَّةِ اللهِ
قضايا وآراء: شهادة حيّ على أبشع جرائم العصر
أخبار: لبوزه يشكر رئيس المؤتمر على تعزيته بوفاة شقيقه
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يعزي الدكتور قاسم لبوزة بوفاة شقيقه
أخبار: طرد تحشيدات العدوان شرق محافظة الجوف
أخبار: قصف يمني متجدد لمطار الملك خالد في الرياض
فنون ومنوعات: توقيف السيدة الأولى السابقة في سريلانكا
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية في 5 محافظات
أخبار: العدوان السعودي يستهدف شبكات اتصالات في صعدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي لبوزه في وفاة شقيقه
أخبار: القوات المسلحة تستهدف إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر
أخبار: استهداف مطارات وقواعد عسكرية للعدوان بعمليات نوعية
أخبار: سريع: إفشال هجوم لتحشيدات العدو في الوازعية وتكبيده خسائر
أخبار: نشر مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات العدو برأس العارة
قضايا وآراء: حزبُ الخُضر البريطانيّ يُعرِّي الصُّهيونيَّةَ كعُنصريَّةٍ..
أخبار: شهداء وجرحى مدنيون بغارات عدوانية على حجة وتعز
أخبار: تعز: طرد تحشيدات العدو والسيطرة على جبل مطران
أخبار: استهداف مطارات وقواعد عسكرية للعدوان بعمليات نوعية
أخبار: العدو السعودي يستهدف اتصالات كتاف والبقع
أخبار: منظمة انتصاف تدين استهداف العدوان المدنيين
أخبار: هطول أمطار متوقعة في 5 محافظات
أخبار: استشهاد وإصابة 9 مواطنين بغارات على صنعاء
علوم وتقنية: تقنية تجعل الذكاء الاصطناعي يفهم نواياك
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يواسي آل المنتصر
أخبار: 106 غارات عدوانية على منشئات مدنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026