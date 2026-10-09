المؤتمرنت -

العدو السعودي شن 77 غارة جوية وصاروخًا خلال الـ 24 ساعة

افاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 77 غارةً جويةً وصاروخًا.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن طيران العدو السعودي استهدف بـ 77 غارة وصاروخًا الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة وتعز وعمران من خلال طائرات "F15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغت ألف و934 غارةً جويةً وصاروخًا.