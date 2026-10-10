المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 74,370

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم السبت ، إلى 74,370 شهيدًا و 175,371 صابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 10 شهداء ( منهم 9 جدد، وشهيد متأثر بإصابته) ، و 65 إصابة.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,481، وإجمالي الإصابات 5,254، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 836.



وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأوضحت الوزارة ، أنه تمت إضافة 106 شهداء إلى الإحصائية التراكميه للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر إضافة للإحصائية بتاريخ