الأربعاء, 14-أكتوبر-2026 الساعة: 09:08 ص - آخر تحديث: 06:29 م (29: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
بقلم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
فريق ركن د. قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د / عبد العزيز صالح بن حَبتُور * عضوُ المجلسِ السِّياسيّ الأعلى * نائبُ رئيسِ المُؤتمرِ الشَّعبيّ العامّ. -
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تنصح الطيران المتجه للمطارات السعودية

الخارجية توجه نصيحة لشركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية

المؤتمرنت -
الخارجية توجه نصيحة لشركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مبدأ المعاملة بالمثل هو المبدأ الذي يحدد طبيعة الرد العسكري على النظام السعودي في هذه المرحلة.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، إلى أن عشرات الشهداء ومئات الجرحى والتدمير الممنهج لما تبقى من بنية تحتية في اليمن منذ استهداف مطار صنعاء في منتصف هذا العام، وضع القوات المسلحة اليمنية أمام مسؤولية الرد على تلك الجرائم.

وذكّرت بتجاهل النظام السعودي لكل المطالبات برفع الحصار ووقف استهداف مطار صنعاء الدولي على مدى ١٢ عامًا بما فيها المطالب الأممية، مشيرة إلى تعرض مطار صنعاء لمئات الغارات وتعرض بنيته التحتية للاستهداف حتى قبل الاستكمال الصهيوني لاستهداف المطار.

وأوضحت، أن رفع الحصار وإنهاء العدو السعودي لكافة أنشطته العدائية تجاه اليمن أقل كلفة عليه من مغامراته التي ستُلحق به ضرراً استراتيجياً.

ونصحت شركات الطيران المتجهة إلى المطارات السعودية أن تُنسق مع مركز العمليات الإنسانية اليمني وأن هذا يمثل إخلاء للمسؤولية الأخلاقية والقانونية.

كما أكدت أن ما يمارسه النظام القطري من أنشطة عدائية سياسية وإعلامية يجعل منه شريكاً في دماء ومعاناة الشعب اليمني، لافتة إلى التراجع الكبير للدور القطري المعروف بالتوسط في حل الصراعات والاصطفاف الخاطئ مع النظام السعودي الظالم الذي يشكل خطورة عليه، داعية إياه إلى مراجعة موقفه الشريك في الاستهداف للشعب اليمني إعلامياً وسياسياً.

ولفت البيان، إلى أن العور الذي يعتري الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، يكشف جزءاً من هذه الأنشطة المشبوهة والتي تشرعن الجرائم السعودية في اليمن.

وقال البيان "ما لم يرعوِ العدو السعودي ويعود إلى رشده ويكف عدوانه وتدخله في الشأن اليمني فإن القادم - بإذن الله- سيكون أعظم، وعلى أصحاب البيانات والإدانات مدفوعة الثمن أن يدفعوا بالمجرم السعودي للكف عن إجرامه وعدوانه وتدخله في الشأن اليمني، وإلا فإن القائمة ستطول، وصراخ وعويل العدو السعودي سيكون هو عنوان المرحلة القادمة".

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن تحويل النظام السعودي باب المندب إلى ساحة مواجهة عسكرية دون أن يبدي المجتمع الدولي قلقه، يكشف حقيقة النوايا والدوافع لمن رفعوا الأصوات عندما بسط اليمن سيادته على أراضيه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: القوات المسلحة تحذّر من استهداف صنعاء
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بالعيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر بالعيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر
أخبار: طيران العدو يجدد استهداف 4 محافظات
أخبار: سريع: إسقاط طائرة للعدو في صعدة
أخبار: صنعاء تعلن بدء صرف معاشات أكتوبر
أخبار: بث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو
أخبار: غارة عدوانية تستهدف شبام كوكبان بالمحويت
أخبار: رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمار
أخبار: ارتفاع عدد شهداء الإبادة بغزة إلى 74,382
أخبار: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: عدوان سعودي يستهدف خب والشعف بالجوف
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة
أخبار: الخدمة: الأربعاء إجازة بمناسبة 14 أكتوبر
أخبار: تنفيذ عمليات عسكرية في العمق السعودي
قضايا وآراء: الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أخبار: لبوزة: ثورة 14 أكتوبر تجسيد لإرادة اليمنيين في التحرر
أخبار: تحذير من وزارة الداخلية للمواطنين
أخبار: إصابة 6 مواطنين بقصف العدو منزلاً بصنعاء
أخبار: طيران العدو يشن 7 غارات على حرف سفيان
أخبار: عدوان سعودي على شبكة اتصالات في السياني
أخبار: تحذير ناري من القوات المسلحة لشركات الطيران
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 74,370
أخبار: طيران العدو يشن 4 غارات على مطار صنعاء
فنون ومنوعات: صاعقة رعدية تضرب طائرة ركاب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026