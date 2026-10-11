الأربعاء, 14-أكتوبر-2026 الساعة: 09:08 ص - آخر تحديث: 06:29 م (29: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
بقلم الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر - الأمين العام
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
فريق ركن د. قاسم محمد لبوزة - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د / عبد العزيز صالح بن حَبتُور * عضوُ المجلسِ السِّياسيّ الأعلى * نائبُ رئيسِ المُؤتمرِ الشَّعبيّ العامّ. -
9 سبتمبر.. يومٌ أممي لحماية التعليم أم يومٌ آخر لفضح ازدواجية الأمم المتحدة؟
توفيق عثمان الشرعبي
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - لبوزة: ثورة 14 أكتوبر تجسيد لإرادة اليمنيين في التحرر

لبوزة: ثورة 14 أكتوبر تجسيد لإرادة اليمنيين في التحرر

المؤتمرنت -
لبوزة: ثورة 14 أكتوبر تجسيد لإرادة اليمنيين في التحرر
أكد الدكتور قاسم محمد لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، أن الذكرى الثالثة والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة تمثل محطة وطنية وتاريخية لاستحضار تضحيات الشعب اليمني في مواجهة الاستعمار، وتجديد التمسك بمبادئ الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال الدكتور لبوزة، في تصريح لـ«الميثاق»، إن ثورة 14 أكتوبر لم تكن حدثاً عابراً في تاريخ اليمن، بل محطة مفصلية جسّدت إرادة الشعب في التحرر من الاستعمار وانتزاع حقه في الحرية والاستقلال، وقدّمت في سبيل ذلك قوافل من الشهداء والمناضلين الذين سطّروا ملاحم خالدة في تاريخ الوطن.

وأضاف: أن ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر تمثلان محطتين متكاملتين في مسيرة التحرر الوطني، وتعبيرين عن تطلع اليمنيين إلى الحرية والكرامة وبناء دولة تقوم على إرادة أبنائها، بعيداً عن الاستبداد والهيمنة والتبعية، مؤكداً أن الوفاء لتضحيات الثوار يقتضي التمسك بأهداف الثورتين ومبادئهما الوطنية، وصون مكتسباتهما، وترسيخ قيم المواطنة والشراكة الوطنية.

وأشار إلى أن الدرس الأبرز الذي تقدمه ثورة 14 أكتوبر للأجيال هو أن الإرادة الوطنية ووحدة الصف قادرتان على مواجهة التحديات مهما بلغت، وأن حماية سيادة اليمن واستقلال قراره الوطني مسؤولية مشتركة تتجاوز الحسابات الحزبية والمناطقية، ولا يمكن تحقيقها إلا بتكاتف اليمنيين وتغليب مصالحهم الوطنية العليا.

وأكد لبوزة أن ما يمر به اليمن من أزمات وتحديات يفرض على مختلف القوى والمكونات الوطنية مراجعة مواقفها، وتجاوز الخلافات، وتعزيز التلاحم الداخلي، بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته وسيادته، ويرفض أشكال الوصاية والتدخلات والإملاءات الخارجية، مشدداً على أن القرار الوطني يجب أن يظل نابعاً من إرادة اليمنيين ومعبّراً عن مصالحهم وتطلعاتهم.

وجدد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام التأكيد على موقف المؤتمر الداعي إلى حوار (يمني ـ يمني) شامل ومسؤول، تشارك فيه مختلف القوى والمكونات الوطنية دون إقصاء، ويقوم على احترام التنوع والتعدد والاحتكام إلى الثوابت الوطنية الجامعة، باعتباره السبيل لمعالجة الخلافات وبناء التفاهمات اللازمة لاستعادة الاستقرار وتعزيز وحدة الصف الوطني.

وأوضح أن المؤتمر الشعبي العام، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، سيظل متمسكاً بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والسيادة والاستقلال، وسيواصل العمل مع مختلف القوى الوطنية من أجل تجاوز الانقسامات، وتوسيع مساحات التوافق، وحماية مصالح الشعب اليمني، بما يمهد لبناء دولة المؤسسات والقانون.

ولفت إلى أن استلهام أهداف ثورة 14 أكتوبر لا يكتمل بمجرد إحياء ذكراها، بل بتحويل قيمها إلى ممارسة وطنية تعزز العدالة والمواطنة، وتدعم التعليم والتنمية، وتحفظ كرامة الإنسان، وتعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، مؤكداً أن مستقبل اليمن مسؤولية أبنائه جميعاً، وأن بناءه يتطلب إرادة صادقة وشراكة وطنية تتقدم فيها مصلحة الوطن على ما عداها.

وترحَّم الدكتور قاسم لبوزة على أرواح شهداء ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وشهداء الوطن كافة، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن حرية اليمن وكرامته واستقلاله، سائلاً الله أن يحفظ اليمن وأبناءه، وأن يهيئ له أسباب الأمن والاستقرار والسلام، ويوفق جميع أبنائه إلى ما فيه خير الوطن وصون سيادته وتحقيق تطلعات شعبه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: القوات المسلحة تحذّر من استهداف صنعاء
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بالعيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر بالعيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر
أخبار: طيران العدو يجدد استهداف 4 محافظات
أخبار: سريع: إسقاط طائرة للعدو في صعدة
أخبار: صنعاء تعلن بدء صرف معاشات أكتوبر
أخبار: بث مشاهد لاستهداف تحشيدات العدو
أخبار: غارة عدوانية تستهدف شبام كوكبان بالمحويت
أخبار: رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمار
أخبار: ارتفاع عدد شهداء الإبادة بغزة إلى 74,382
أخبار: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار: عدوان سعودي يستهدف خب والشعف بالجوف
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة
أخبار: الخدمة: الأربعاء إجازة بمناسبة 14 أكتوبر
أخبار: تنفيذ عمليات عسكرية في العمق السعودي
قضايا وآراء: الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أخبار: تحذير من وزارة الداخلية للمواطنين
أخبار: إصابة 6 مواطنين بقصف العدو منزلاً بصنعاء
أخبار: صنعاء تنصح الطيران المتجه للمطارات السعودية
أخبار: طيران العدو يشن 7 غارات على حرف سفيان
أخبار: عدوان سعودي على شبكة اتصالات في السياني
أخبار: تحذير ناري من القوات المسلحة لشركات الطيران
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 74,370
أخبار: طيران العدو يشن 4 غارات على مطار صنعاء
فنون ومنوعات: صاعقة رعدية تضرب طائرة ركاب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026