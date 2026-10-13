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أخبار
المؤتمر نت - تنفيذ عمليات عسكرية في العمق السعودي

القوات المسلحة تنفذ عمليات عسكرية نوعية بالعمق السعودي

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تنفذ عمليات عسكرية نوعية بالعمق السعودي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت العمق السعودي وتحشيدات العدو والتصدي لعدد من التشكيلات الحربية السعودية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذت بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على ثلاث مراحل منذ مساء أمس الأول وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل.

وأشارت إلى أن العملية الثانية، استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في الموقع المستهدف، فيما استهدفت العملية الثالثة معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب الحريق فيها.

وبينت أن العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه.

ولفت البيان، إلى أن القوات المسلحة، نفذت عملية نوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقة رأس العارة والسقيا بستة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأفاد بأن القوات المسلحة تصدّت لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع وتم إجبارها على التراجع بفضل الله، مؤكدًا أن العمليات تأتي ردًا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا والذي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 124 غارة استهدف بها العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ومأرب والجوف وحجة والحديدة وصعدة ليبلغ إجمالي غاراته منذ بدء تصعيده 2058 غارة جوية ارتكب بها مجازر كبيرة بحق الشعب اليمني جل ضحاياها من النساء والأطفال.

وجدّدت القوات المسلحة تحذيرها لكافة الشركات العالمية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية لأنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت أنها ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي وأنها مستمرة في تثبيت معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن الشعب اليمني.

فيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم

ردًّا على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ الذي يستهدفُ بلدَنا وشعبَنا والذي شنَّ خلالَ الـ24 ساعةً الماضيةَ 124 غارةً جويةً استهدفَ بها العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ تعزَ ومأربَ والجوفَ وحجةَ والحديدةَ وصعدةَ ليبلغَ إجمالي غاراتِه منذُ بدءِ التصعيدِ على بلدِنا 2058 غارةً جويةً ارتكبَ بها مجازرَ كبيرةً بحقِّ أبناءِ شعبِنا جلُّ ضحاياها من النساءِ والأطفالِ.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى خلال 24 ساعة الماضية أربع عمليات نوعية بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ الأولى استهدفت مطارَ الملكِ خالدٍ في الرياضِ على ثلاثِ مراحلَ منذ مساءِ أمسِ الأول وأدت إلى تعطلِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ وإغلاقِه بشكلٍ كاملٍ.

والعمليةُ الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقةِ الشرقيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى نشوبِ حرائقَ كبيرةٍ في الموقعِ المستهدفِ.

العمليةُ الثالثةُ استهدفت معملَ أرامكو تناجيب النفطيِّ في المنطقةِ الشرقيةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وأدت إلى نشوبِ الحريقِ فيها

العمليةُ الرابعةُ استهدفت مطارَ الملك فهد بالدمام وكانت الإصابةُ مباشرةً وأدتْ إلى تعطلِ حركة الملاحة في المطار.

وفي سياقٍ آخر نفذت قواتُنا المسلحةُ عمليةَ استهداف نوعيةً استهدفت تحشيدات العدو السعودي في منطقةِ رأسِ العارة والسقيا بستةِ صواريخَ بالستيةٍ وطائرتينِ مسيرتينِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله وخلفت عشراتِ القتلى والجرحى في صفوفهم.

فيما تصدت قواتُنا المسلحةُ لعددٍ من التشكيلاتِ الحربيةِ السعوديةِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ أرض جو محليةِ الصنعِ وتم إجبارُها على التراجع بفضل الله.

نُجَدِّدُ تحذيرَنا لكافةِ الشركاتِ العالميةِ وجميعِ الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرينَ من كلِّ دولِ العالمِ من مغبةِ تسييرِ الرحلاتِ باتجاهِ المطاراتِ السعوديةِ فإنها غيرُ آمنةٍ باستثناءِ مطاراتِ وأجواءِ المناطقِ المقدسةِ في مكةَ المكرمةِ والمدينةِ المنورةِ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنية ستواصلُ عملياتِها بشكلٍ متصاعدٍ تجاهَ العمقِ السعوديِّ وأنها مستمرةٌ في تثبيتِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن شعبِنا العزيزِ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.

صنعاءُ، 30 ربيع الثاني 1448هـ

الموافقُ 11 أكتوبر 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ.








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