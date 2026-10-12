المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكّر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات أرخبيل سقطرى، والمهرة وحضرموت، وإب وتعز والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات شبوة، وأبين، ولحج، والضالع، وذمار، وريمة، والمحويت، وعمران وغرب صعدة والسواحل الجنوبية وأجزاء من سهل تهامة.



وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجـد في بطون الأودية ومجاري السيول حفاظاً على سلامتهم، ومن العواصف الرعدية ونصح باتخاذ إجراءات السلامة.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.