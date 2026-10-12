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المؤتمر نت - رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمار

رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمار

المؤتمرنت -
رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمار
سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزتين أرضيتين خفيفتين شمال غرب مدينة ذمار، بلغت قوتهما 2.3 و2.2 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة (4:02) و(4:03) على التوالي، وبعمق 10 أمتار.

وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن هذه الهزات تعد من الأنشطة الزلزالية الخفيفة المعتاد رصدها بين الحين والآخر.. مشيراً إلى أنها تمثل تفريغاً للطاقة الزلزالية، بما قد يسهم في الحد من تراكمها وحدوث أنشطة زلزالية أكبر لا سمح الله.

وأكد أن المركز يواصل بصورة مستمرة رصد ودراسة الأنشطة الزلزالية محلياً ودولياً.








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