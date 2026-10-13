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بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

اصدر المؤتمر الشعبي العام بيانا بمناسبة العيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



بسم الله الرحمن الرحيم



تحلّ علينا الذكرى الثالثة والستون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، التي فجّرها أحرار اليمن الثوار بقيادة البطل الشهيد راجح غالب لبوزة من جبال ردفان الشماء في وجه الاستعمار البريطاني، لتشكل محطة تاريخية فارقة في مسيرة النضال الوطني اليمني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة.



وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يستحضر المؤتمر الشعبي العام تضحيات المناضلين الأحرار الذين صنعوا فجر الاستقلال، ويؤكد أن ثورة أكتوبر ستظل رمزًا للإرادة اليمنية الحرة، وعنوانًا لوحدة النضال الوطني في مواجهة الاستعمار ومشاريع الهيمنة والتجزئة.



ويتوجه المؤتمر الشعبي العام بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني كافة، بمناسبة العيد الـ63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، مستذكرًا بكل إجلال واعتزاز تضحيات الشهداء والمناضلين الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل حرية الوطن واستقلاله وكرامته، ومؤكدًا أن الوفاء لهذه التضحيات يقتضي التمسك بأهداف الثورة ومبادئها الوطنية.



ويؤكد المؤتمر الشعبي العام أن ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر تمثلان ثورة يمنية واحدة في أهدافها ومبادئها ومشروعها الوطني، وأنهما شكّلتا مسارًا نضاليًا متكاملًا ضد الاستبداد والاستعمار، ومن أجل التحرر وبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية.



وفي هذا السياق، يستذكر المؤتمر الدور الوطني والنضالي الذي اضطلع به أبناء المحافظات الشمالية في دعم ثورة الرابع عشر من أكتوبر، ومساندة معركة التحرر من الاستعمار البريطاني الذي جثم على جنوب الوطن مدة 128 عامًا، حيث امتزجت دماء اليمنيين في ميادين النضال والمقاومة، وتكاملت تضحياتهم حتى تحقق الاستقلال الوطني في الثلاثين من نوفمبر 1967م. ويجسد ذلك الدور حقيقة راسخة مفادها واحدية الثورة اليمنية وأن اليمنيين، بمختلف مناطقهم ومحافظاتهم، كانوا ولا يزالون شركاء في معركة الدفاع عن الوطن وصون حريته وكرامته واستقلاله.



ويشدد المؤتمر الشعبي العام على حق الشعب اليمني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضه وسيادته واستقلال قراره الوطني حق مشروع، وأن من حق اليمنيين العمل على إنهاء الوجود الأجنبي وإخراج القوات الأجنبية من أراضيهم، وفقًا لإرادتهم الوطنية الحرة، ومواجهة العدوان والحصار الذي تقوده السعودية ضد وطننا وشعبنا بكل الوسائل المتاحة مشيدا بما تقوم به القوات المسلحة في هذا الجانب.



كما يثمّن المؤتمر المواقف الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية الرافضة للوجود الأجنبي ولأي محاولات تستهدف النيل من سيادة اليمن أو الانتقاص من قراره الوطني المستقل، ويحيّي كل الجهود الوطنية المتمسكة بوحدة اليمن أرضًا وإنسانًا، والرافضة لمشاريع التمزيق والتقسيم وإعادة إنتاج التجزئة. ويؤكد أن أبناء المحافظات الجنوبية، بما يمتلكونه من إرث نضالي وتاريخي عريق، قادرون على الإسهام الفاعل في حماية المكتسبات الوطنية والتصدي لكل المشاريع التي تتعارض مع تطلعات الشعب اليمني في الحرية والاستقلال والوحدة.



ويرى المؤتمر الشعبي العام أن استحضار ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفاء بماضيها المجيد، بل يجب أن يكون دافعًا لاستلهام دروسها في الحاضر، وتعزيز وحدة الصف الوطني، وتغليب لغة الحوار والتفاهم، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته، والعمل على بناء دولة وطنية عادلة تقوم على المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية واحترام إرادة الشعب.



وفي ختام بيانه، يجدد المؤتمر الشعبي العام العهد بالمضي على درب النضال الوطني دفاعًا عن اليمن وسيادته ووحدته واستقلاله، والتمسك بأهداف ثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر ومبادئهما، وبما يحفظ وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

الرحمة والخلود لشهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى وحفظ الله اليمن.



صادر عن: المؤتمر الشعبي العام

صنعاء - الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1448 هـ – الموافق 13 أكتوبر 2026م