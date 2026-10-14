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المؤتمر نت - تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذاً لما

قصف يمني لشركة أرامكو في الظهران والرياض

المؤتمرنت -
قصف يمني لشركة أرامكو في الظهران والرياض
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفاة أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذاً لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي المجرم.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدر عنها، أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد بـ 2281 غارة جوية وصاروخاً ارتكب من خلالها عشرات الجرائم.

وذكرت أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وتسببت بدمار وبنشوب حرائق في المواقع المستهدفة.

وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام المقبلة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.

وحذرت كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا المسلحة.

وأشارت القوات المسلحة إلى أنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن الوطن.
(سبأ)








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