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المؤتمر نت - إلى سكان هذه المناطق.. تحذير من الإنذار المبكر

إلى سكان هذه المناطق.. تحذير من الإنذار المبكر

المؤتمرنت -
إلى سكان هذه المناطق.. تحذير من الإنذار المبكر
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من المرتفعات الجبلية، متوقعاً هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح هابطة وحبات البرد أحياناً على محافظة أرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من محافظات لحج، وتعز، والضالع، وإب، وريمة، وذمار، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعـد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظتي شبوة وأبين وغرب كل من عمران، وصنعاء وصعدة وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية ونصح باتباع إجراءات السلامة.

كما حذر من تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب وتشكل الضباب.








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