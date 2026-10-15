المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر من البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظة أرخبيل سقطرى وشرق ووسط خليج عدن.



وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت، وحجة وغرب كل من ذمار، وصنعاء، وعمران وصعدة وأجزاء من سهل تهامة.



وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية ونصح باتخاذ إجراءات السلامة.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق ووسط خليج.