المؤتمرنت -

صحة غزة تحذر من خطورة استمرار إغلاق معبر رفح

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تداعيات استمرار إغلاق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، مشيرة إلى أن الإغلاق يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد الحالات الحرجة وتراكم قوائم انتظار المرضى المحتاجين إلى العلاج.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الاحتلال الإسرائيلي "يواصل إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للعلاج بالخارج"، محذرة "من تداعيات هذا الإغلاق الذي أدى إلى تراكم خطير ومتسارع للحالات الحرجة، حيث تتضخم قوائم الانتظار يوماً بعد يوم، متجاوزة بأضعاف قدرة المستشفيات المتهالكة والمحاصرة على الاستيعاب أو تقديم الحد الأدنى من العلاج".



وأكدت الوزارة أن استمرار إغلاق المعبر يندرج ضمن نهج الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكل حرماناً متعمداً للمرضى والجرحى من حقهم الأصيل في العلاج، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الإجلاء الطبي العاجل خارج القطاع.



وطالبت الجهات المعنية بممارسة ضغط عاجل لفتح معبر رفح وجميع المعابر، وتسهيل خروج الحالات الطبية الحرجة لتلقي العلاج في الخارج.