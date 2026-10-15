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المؤتمر نت - ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 74,396

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 74,396

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 74,396
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 74,396 شهيدًا و 175,449 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحَت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية أربعة شهداء جدد، وتسع إصابات.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,505، وإجمالي الإصابات 5,332، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 838.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








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