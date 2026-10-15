المؤتمرنت -

عدوان سعودي يستهدف 3 محافظات

عاود طيران العدو السعودي، مساء اليوم، شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظات صعدة وعمران والجوف.



وأفادت مصادر محلية بأن طيران العدو شن غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية سحار، واستهدف بقصف مدفعي مناطق سكنية أطراف مديرية رازح الحدودية.



وأكدت المصادر إصابة مواطنين أثنين ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي مديريات شدا وقطابر ومنبه الحدودية.



ولفتت إلى أن العدو السعودي استهدف بثلاث غارات مناطق متفرقة بمديرية حرف سفيان بعمران، وغارتين مزارع مواطنين في مديرية المراشي في الجوف.