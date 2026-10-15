المؤتمرنت -

نائب وزير الخارجية: النظام السعودي يدعم الإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس، أن النظام المحاط حول رقبته قانون جاستا، هو النظام السعودي الذي يدعم الإرهاب الإجرامي في جميع الدول الإسلامية وغيرها خدمة للصهيونية.



وأشار نائب وزير الخارجية، في تصريح صحفي، إلى أن هذا النظام انقلابي بمعرفة الجميع ويلاحق مواطنيه عبر سفاراته في جميع أنحاء العالم بعمليات إجرامية متنوعة.



ولفت إلى أن أبرز تلك الجرائم وأكثرها بشاعةً استخدام المنشار الكهربائي كما حصل للصحفي المظلوم جمال خاشقجي الذي كان اغتياله على خلفية ما لديه من معلومات متعلقة بتورط النظام السعودي في تمويل التنظيمات الإرهابية.