المؤتمرنت -

"تفجيرات وكمائن في صنعاء".. بيان عـاجـل من وزارة الداخلية

تمكنت وزارة الداخلية، خلال الساعات الماضية من الإطاحة بخلية تخريبية كانت تنشط في تنفيذ عمليات التفجير ورصد الأهداف ورفع الإحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي، وذلك عقب عمليات تحرٍّ ومتابعة أمنية دقيقة، أسفرت عن تحديد وكر الخلية ومداهمته.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن عناصر الخلية أبدوا مقاومة مسلحة أثناء تنفيذ عملية الضبط، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر، فيما أسفرت المواجهة عن مصرع العنصرين الإجراميين، عبد القوي مهدي علي غنيم، وصالح علي صالح القصري، وضبط عنصر ثالث من الخلية.



وذكرت أن رجال الأمن عثروا، خلال عملية المداهمة، على عبوات ناسفة وقطع سلاح وعدد من القنابل، كانت مُعدّة لاستخدامها في استهداف العاصمة صنعاء، وفقاً لما أظهرته نتائج العملية الأمنية، وفي إطار مخطط تخريبي تقف وراءه استخبارات العدو السعودي.



وبيّنت الوزارة أن عناصر الخلية نفذوا، خلال الأيام الماضية، أربع عمليات تفجير بعبوات ناسفة في مواقع عامة متفرقة بالعاصمة صنعاء، كما حاولوا نصب كمائن لأطقم الجيش والأمن على الطرق الرابطة بين أمانة العاصمة والمحافظات، في أنشطة إجرامية تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار وتعريض حياة المواطنين للخطر.



وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الأنشطة التخريبية تأتي، ضمن مخططات العدو السعودي لاستهداف حياة وأمن المواطن اليمني بمختلف الطرق والوسائل الإجرامية.



وجددت التأكيد على جاهزيّة رجال الأمن للتصدي لكل مخططات العدو، والتعامل بحزم مع كل من يسعى لاستهداف حياة المواطن اليمني، والإضرار بالأمن والسكينة العامة.. مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في كشف الأنشطة المشبوهة وإحباط المخططات الإجرامية قبل تنفيذها.



وعبّرت وزارة الداخلية عن تقديرها لتعاون المواطنين ووعيهم الأمني، مثمنةً دورهم في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.. داعيةً الجميع إلى مواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.